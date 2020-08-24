جامعة الجوف تستقبل المستجدين وتعرفهم بأنظمة المرحلة الجامعية

الجوف - محمد الحسن

وجه رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع كلمةً رحب فيها بأبنائه الطلاب والطالبات المستجدين، ودعاهم إلى الوفاء لهذا الوطن والولاء لقيادتهم التي قدمت وتقدم كل الدعم والرعاية للتعليم وللجامعات حتى أصبحت تنافس على مستوى العالم، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمونه من دعم

لامحدود للتعليم والجامعة.

وقال د. الشايع مخاطباً أبناءه وبناته المستجدين:” إن الرسالة الوطنية التي يجب أن تقدموها من اليوم الأول لكم في هذه الجامعة هي الجد والمثابرة والعزيمة؛ لتكونوا بمشيئة الله سواعد بناء في مسيرة هذا الوطن الغالي الذي قدم الكثير ولايزال يقدم الكثير في مختلف المجالات، ولعل الأزمة الكبيرة التي مر بها العالم اقتصادياً بسبب

جائحة كورونا، أثبتت بأن الإنسان أولاً في هذا الوطن، فكانت السعودية أنموذجاً فريداً على مستوى العالم في إدارة الأزمة والمحافظة على سلامة المواطن والمقيم..”.

ودعا رئيس الجامعة جميع المستجدين إلى الاستفادة من الإمكانات والتجهيزات والخدمات المتوفرة في الجامعة وتقدمها الكليات والعمادات المساندة، كذلك الاستفادة من المكتبة المركزية ومكتبات الفروع التي تتضمن أكثر من مليون عنوان لمصادر معلومات متنوعة ما بين دراسات علمية ومؤلفات ودوريات وغيرها، مؤكداً أن الجامعة تتابع كل شؤونهم بدقة وتحرص على تسهيل بداية حياتهم الجامعية والأخذ بأيديهم حتى يحققوا أفضل النتائج إن شاء الله، ويحققوا طموحات أهلهم ووطنهم وقيادتهم، ويحافظوا على مكتسبات هذا الوطن الذي ينتظره مستقبل مشرق مع رؤية المملكة 2030 بمشيئة الله.

جاء هذا أثناء رعايته لاستقبال المستجدين في الجامعة حيث انطلقت فعالياته هذا اليوم وسوف تتضمن العديد من اللقاءات والورش والدورات التدريبية والتعريفية الهادفة إلى إثراء معلومات الطالب المستجد في بداية حياته الجامعية.

وكان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري قد قدم كلمةً هنأ فيها المستجدين بانضمامهم إلى جامعة الجوف مشدداً على أهمية الاستفادة من البوابة الإلكترونية للجامعة بما تتضمنه من خدمات ومعلومات شاملة عن الجامعة، وكذلك التركيز الشديد على البلاك بورد ومتابعة محاضراتهم والجد والمثابرة من اليوم الأول للدراسة، كما أكد

بأن العمادات المساندة ستقوم بدورها في خدمتهم والتسهيل عليهم، خصوصاً مع التقنيات الحديثة التي تتوفر في الجامعة وتؤهلها لإيصال الخدمات إلى الطالب في أي مكان.

وقدم كل من عميد عمادة شؤون الطلاب د. هزاع الفويهي ووكيل عمادة القبول والتسجيل د. علاء العرجان ورقتين تضمنت كل منهاللقاء الذي تضمن عروضاً مرئية تعريفية متنوعة عن الحياة الجامعية والمدينة الجامعية بمبانيها وكلياتها وخدماتها، تضمن أيضاً كلمة بالنيابة عن الطلاب والطالبات المستجدين قدمها نيابة عنهم الطالب المستجد مشعل قايض الشمري معبراً عن سعادته وزملائه بالدخول إلى المرحلة الجامعية والانضمام إلى جامعة الجوف، داعياً زملاءه وزميلاته إلى بداية منضبطة وجادة تؤهلهم لتحقيق نتائج متميزة إن شاء الله، ورد الجميل للوطن الذي قدم لهم كل شيء حتى وصلوا لهذا المرحلة .