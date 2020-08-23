الأمير حسام بن سعود يفتتح 8 مخططات سكنية في الباحة بقيمة تجاوزت 172 مليون ريال

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبحضور معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في مقر الإمارة اليوم، 8 مخططات للأراضي السكنية ضمن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان بقيمة إجمالية بلغت 172 مليون ريال، توفّر نحو 3197 أرضا سكنية ضمن بيئة متكاملة البنية التحتية الأساسية وتتوزع في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وشملت المخططات الثمانية التي تم تدشينها، مخطط إطلالة الوادي في “قلوة” ويوفّر 156 أرضا، ومخطط روابي الحميد في “بلجرشي” بعدد 703 أراضٍ، ومخطط الازدهار في “الباحة” بعدد 105 أراضٍ، ومخطط منازل السمير في المخواة ويوفّر 239 أرض، ومخطط الرحيق في “بلجرشي” بعدد 800 أرض، ومخطط روابي الباحة في “القرى” بعدد 178 أرضا، ومخطط جوهرة العقيق في “العقيق” ويوفّر 737 أرضا.

وتأتي مخططات الأراضي السكنية إحدى الخيارات المتنوعة التي يوفّرها برنامج “سكني”، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي تشمل إمكانية شراء الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، إلى جانب التسهيلات والخدمات الإضافية المتاحة عبر تطبيق سكني، مثل إصدار شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري وغيرها.

وفي نهاية التدشين أكد سمو أمير الباحة في تصريح صحفي أن توفير مثل هذه المخططات يأتي في إطار اهتمام الدولة -رعاها الله- بتسهيل التملّك السكني على المواطنين وتمكينهم للاستفادة من خيارات سكنية متنوعة تلائم رغباتهم، منوّهاً إلى جهود وزارة الإسكان في تلبية تطلّعات المواطنين وتوفير العديد من الخيارات والحلول السكنية لأهالي المنطقة ضمن إجراءات سهلة وميسّرة.

وقال سمّوه ” إن زيارة معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف من الزيارات المهمة جداً للإطلاع عن قرب لما تحتاجه المنطقة والمشاكل والأمور التي تحتاج إلى تحسين, حيث تم بحث جميع الأمور مع معاليه, ووجهات النظر متقاربة وفق الاستراتيجيات والدراسات التي تخص المنطقة”.

فيما ثمّن معالي الأستاذ ماجد الحقيل دعم سمو أمير منطقة الباحة لمشاريع ومخططات المنطقة وتذليل العقبات في سبيل تسريع توفيرها للمواطنين تحقيقاً لمستهدفات الوزارة المنبثة من برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، مبيّناً أن هذه المخططات تأتي امتداداً لما سبق طرحه للمواطنين عبر تطبيق وموقع “سكني”، وسيتبعها المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن سمو أمير الباحة له رؤية لإستراتيجية للمنطقة, حيث الزيارات التي شاهدتها الباحة أكدت أنها منطقة سياحية من الدرجة الأولى تتميز بنعم كثيرة سواء طبيعة أو بأبناء وقدرات أهلها, مؤكداً أن الباحة في فترة الصيف زارها أكثر من مليون وأربعمئة ألف زائر, وهي تحتاج إلى عدد من المشاريع وبإذن الله رؤيتنا للمشاريع في الباحة سيكون مرضي للجميع.

حضر التدشين وكيل إمارة الباحة أحمد بن صالح السياري, وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود ناصر القحطاني، وعدد من مسئولي وزارتي الإسكان والشؤون البلدية.