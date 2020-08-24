نائب أمير منطقة مكة يناقش آخر مستجدات أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر مستجدات أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها.

وتخلل الاجتماع استعراض للأعمال المنجرة والجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف وتشمل مبنى التوسعة، الجسور الشمالية، الساحات الشمالية، كبري العمرة، مبنى الخدمات، مجمع الخدمات المركزية، أنفاق المشاة، نفق الخدمات، واستكمال توسعة المطاف و مشروع الطريق الدائري الأول.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان مكونات التوسعة السعودية الثالثة، التي تهدف إلى زيادة الطاقه الاستيعابية للمسجد الحرام إلى مليون و 700 ألف مصلٍ و 107 آلاف طائف في الساعة، كذلك تسهيل حركة المرور عن طريق استكمال الطريق الدائري الأول.

واطّلع سموه على ماتم إنجازه في التوسعة ومنها تلبيس جميع الأقواس المتبقية بصحن المطاف والأنظمة المعلقة في الأسقف، كما تمت مناقشة طرق تسريع وتيرة الأعمال مع ضرورة التقيد باجراءات السلامة ومعايير الجودة.