نائب أمير مكة يستقبل مدير شرطة المنطقة و مساعده ومديري شرطة الطائف وجدة المعينين حديثاً.

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي يرافقه مساعد شرطة المنطقة ومديري شرطة الطائف وجدة المعينين حديثاً.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان مساعد مدير شرطة المنطقة اللواء علي العطوي ومدير شرطة محافظة الطائف العميد عثمان اليوسف والعميد سليمان الطويرب مدير شرطة محافظة جدة بمناسبة تعيينهم، سائلاً الله لهم التوفيق في مهام عملهم.

من جهتهم، عبر اللواء العطوي والعميد اليوسف والعميد الطويرب عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة مكة سائلين الله أن يكونوا عند حسن الظن.