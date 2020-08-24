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“الصحة”: تسجيل (2745) حالة تعافٍ جديدة وانخفاض عدد الحالات النشطة لـ(22075) حالة

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“الصحة”: تسجيل (2745) حالة تعافٍ جديدة وانخفاض عدد الحالات النشطة لـ(22075) حالة

“الصحة”: تسجيل (2745) حالة تعافٍ جديدة وانخفاض عدد الحالات النشطة لـ(22075) حالة
http://almnatiq.net/?p=896618
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (1175) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (308654) حالة، من بينها (22075) حالة نشطة
لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1635) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2745) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (282888) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1175) حالة منها 44% من الإناث، و56% من الذكور، فيما بلغ عدد الوفيات (3691) حالة، بإضافة (42) حالة وفاة جديدة, لافتةً النظر إلى إجراء (58535) فحصاً مخبرياً جديداً ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4,733,485) فحصاً مخبرياً دقيقاً, ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت الوزراة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)،
ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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