جامعة حائل تنظم اللقاء التعريفي الإرشادي للطلبة المستجدين عبر الاتصال المرئي

المناطق - حائل

تنظم جامعة حائل ممثلةً في عمادة السنة التحضيرية، اللقاء التعريفي الإرشادي، الذي يُقام للمرة الأولى عبر الاتصال المرئي مع الطلبة المستجدين عن بعد من خلال منصة ZOOM، والتي تستضيف الجامعة خلاله نحو 7 آلاف طالب وطالبة في المنصة من المقبولين والمقبولات في السنة التحضيرية بالمسارات الهندسية والصحية والإنسانية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الإرشادي للعام الجامعي 1442هـ، والذي انطلق اليوم برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم .

وأوضحت وكيلة عمادة السنة التحضيرية الدكتورة سحر البصيلي خلال كلمة لها في بدايت فعاليات الأسبوع الإرشادي،للطالبات في المسارين الصحي والإنساني أن السنة التحضيرية هي مفتاح التخصص الجامعي، مؤكدة أن الجامعة تحرص على تهيئة الطلبة للدراسة الجامعية، وإكسابهم المهارات اللازمة من خلال برامج تحضيرية في مسارات تدعم مسيرتهم المستقبلية.

من جهتها أبانت عميدة شؤون المكتبات الدكتورة ذهب الشمري أن الخدمات الطلابية الإلكترونية من أهم الخدمات المقدمة من العمادة، , حيث يتم خلالها استخراج تعريف الطالبة ، والكشف الطبي، والعذر الأكاديمي، وخدمات إدارة التوجيه والإرشاد، ومكتب عون الطلابي، ووحدة الأنشطة الطلابية.

ثم استعرضت بعد ذلك وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة أروى الفايز، الحالات الأكاديمية للطلبة، مثل الانقطاع والاعتذار والحرمان، مبينة الخدمات المقدمة من العمادة كالتحويل الداخلي والخارجي وشروط التأجيل والطالب الزائر.