احدث الأخبار

أمير تبوك يستقبل مدير عام التعليم يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد
منوعات
 جامعة حائل تنظم اللقاء التعريفي الإرشادي للطلبة المستجدين عبر الاتصال المرئي
منطقة حائل
 “الصحة”: تسجيل (2745) حالة تعافٍ جديدة وانخفاض عدد الحالات النشطة لـ(22075) حالة
أبرز المواد
 “نظام مكافحة التستر الجديد”.. مصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل مدير شرطة المنطقة و مساعده ومديري شرطة الطائف وجدة المعينين حديثاً.
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير منطقة مكة يناقش آخر مستجدات أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها
منطقة مكة المكرمة
 “الجوازات”: السماح بدخول المواطنين وأفراد أسرهم والعمالة المنزلية المرافقة لهم عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة
أبرز المواد
 الأمير حسام بن سعود يفتتح 8 مخططات سكنية في الباحة بقيمة تجاوزت 172 مليون ريال
منطقة الباحة
 جامعة الجوف تستقبل المستجدين وتعرفهم بأنظمة المرحلة الجامعية
منطقة الجوف
 التعليم تغفل عن المشاكل التي تعاني منها المدارس في ظل انشغالها باستئناف الدراسة عن بعد
أبرز المواد
 ارتفاع سعر خام القياس العالمي “برنت”
أبرز المواد
 العدل تُطلق الإصدار الثاني من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني
أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل مدير عام التعليم يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

أمير تبوك يستقبل مدير عام التعليم يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

منوعات
جامعة حائل تنظم اللقاء التعريفي الإرشادي للطلبة المستجدين عبر الاتصال المرئي

جامعة حائل تنظم اللقاء التعريفي الإرشادي للطلبة المستجدين عبر الاتصال المرئي

منطقة حائل
“الصحة”: تسجيل (2745) حالة تعافٍ جديدة وانخفاض عدد الحالات النشطة لـ(22075) حالة

“الصحة”: تسجيل (2745) حالة تعافٍ جديدة وانخفاض عدد الحالات النشطة لـ(22075) حالة

أبرز المواد
“نظام مكافحة التستر الجديد”.. مصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم

“نظام مكافحة التستر الجديد”.. مصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم

أبرز المواد

أمير تبوك يستقبل مدير عام التعليم يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

أمير تبوك يستقبل مدير عام التعليم يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=896624
تبوك - علي العميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ظهر اليوم في مكتب سموه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري واطلع سمو أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على تقرير مفصل عن خطة الإدارة للعام الدراسي الجديد وذلك بتوفير منصات التعليم عن بُعد وأكد سمو أمير المنطقة خلال اللقاء على أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بعد والحرص على توفير البيئة التقنية والتفاعلية ليكون التعليم مرتكزات سلوكية تعزز بناء الطلاب ليسهموا مستقبلاً في البناء والنماء وأشاد سمو أمير منطقة تبوك بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية ونوه سموه بما يحضى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله -. معربا سموه عن شكره لمدير التعليم على جهود الإدارة في التهيئة لبدء العام الدراسي الجديد متمنيا سموه للكادر التعليمي والطلاب والطالبات والأسر الكريمة المزيد من التوفيق والنجاح .
فيما قدم مدير تعليم تبوك الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على توجيهاته المستمرة لدعم العمل التعليمي بالمنطقة وعنايته بالطلاب والطالبات.

روابط ذات صلة

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملا لمرضى السكري

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملا لمرضى السكري
السلاح النووي: أخطاء بسيطة كادت أن تشعل حربا عالمية ثالثة تدمر البشرية

السلاح النووي: أخطاء بسيطة كادت أن تشعل حربا عالمية ثالثة تدمر البشرية
تطبيق “تيك توك” يعتزم الطعن قضائياW بقرار ترمب

تطبيق “تيك توك” يعتزم الطعن قضائياW بقرار ترمب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*