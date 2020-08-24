أمير تبوك يستقبل مدير عام التعليم يطلع على استعدادات العام الدراسي الجديد

تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ظهر اليوم في مكتب سموه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري واطلع سمو أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على تقرير مفصل عن خطة الإدارة للعام الدراسي الجديد وذلك بتوفير منصات التعليم عن بُعد وأكد سمو أمير المنطقة خلال اللقاء على أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بعد والحرص على توفير البيئة التقنية والتفاعلية ليكون التعليم مرتكزات سلوكية تعزز بناء الطلاب ليسهموا مستقبلاً في البناء والنماء وأشاد سمو أمير منطقة تبوك بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية ونوه سموه بما يحضى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله -. معربا سموه عن شكره لمدير التعليم على جهود الإدارة في التهيئة لبدء العام الدراسي الجديد متمنيا سموه للكادر التعليمي والطلاب والطالبات والأسر الكريمة المزيد من التوفيق والنجاح .

فيما قدم مدير تعليم تبوك الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على توجيهاته المستمرة لدعم العمل التعليمي بالمنطقة وعنايته بالطلاب والطالبات.