تعليم الحدود الشمالية يعقد الاجتماع الأول لبداية العام الدراسي ويواصل توزيع المقررات الدراسية

المناطق - عرعر

عقدت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية أمس الاجتماع الأول لبداية العام الدراسي الجديد برئاسة مدير التعليم بالمنطقة عثمان العثمان وحضور مساعد مدير التعليم ومدير الاشراف التربوي وعدد من المشرفين التربويين.

وشدد العثمان على ضرورة تدريب قادة المدارس والمعلمين والمعلمات على منصة مدرستي وإتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء توزيع المقررات المدرسية وضرورة تعويض الفاقد التعليمي بمبادرات تساهم توعية المجتمع بذلك.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية, تواصل توزيع المقررات الدراسية في 600 مدرسة بنين ، بنات وسط إجراءات احترازية وقائية وضعتها المدارس ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية.كما أطمان المدير العام للتعليم بالمنطقة عثمان العثمان خلال زيارات ميدانية لعدد من مدارس المنطقة على إجراءات المدارس واستعداداتها لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور لتنفيذ آلية تسليم المقررات الدراسية للطلاب وفق البروتكولات الصحية.