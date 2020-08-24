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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

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أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=896631
المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة خميس بن رضيمان العنزي, الذي قدم تقريرا لسموه عن الأندية الرياضية في المنطقة وأهم أعمال فرع الوزارة في المنطقة لعام 2020 .
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الرياضية بالمنطقة.
ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ التي تحرص على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة والشباب في جميع المجالات , مؤكدا أهمية دور الأندية الرياضية في الحرص على فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم رعاية كاملة واستقطابهم وإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، وتوجيههم التوجيه السليم ،مشددا على ضرورة التركيز على تطوير منظومة الرياضة والاستثمار الأمثل للموارد والخبرات وبناء وتفعيل الشراكات لخلق بيئة رياضية جاذبة ومنتجة .
‏‎من جانبه, أعرب مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من دعم ورعاية للرياضة والشباب بالمنطقة.

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