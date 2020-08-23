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أمير منطقة المدينة المنورة يطلق النظام الالكتروني الخاص برصد ومتابعة التعديات على الأراضي والبيئة

أمير منطقة المدينة المنورة يطلق النظام الالكتروني الخاص برصد ومتابعة التعديات على الأراضي والبيئة
http://almnatiq.net/?p=896636
المناطق - واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، النظام الالكتروني الخاص برصد ومتابعة ومراقبة التعديات على الأراضي والبيئة .
ويأتي النظام تماشياً مع سياسة الدولة الهادفة إلى المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع استغلالها، بالإضافة إلى الحد من حالات الاعتداء على الأرضي الحكومية بكافة أنواعها من خلال تسريع إجراءات البلاغات ورصد حالات التعدي ومعالجة الآثار المترتبة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية أن يتيح النظام الجديد مراقبة التعديات أولاً بأول ومنعها قبل إحداثها ، وتقييم مدى فاعلية النظام بعد ستة أشهر من تشغيله، ومدى الاستفادة الكاملة منه في معالجة التعديات .

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