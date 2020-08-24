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متخصصان: دراسة الجدوى خطوة هامة لتجنيب المشاريع مخاطر السقوط

متخصصان: دراسة الجدوى خطوة هامة لتجنيب المشاريع مخاطر السقوط

المنطقة الشرقية

متخصصان: دراسة الجدوى خطوة هامة لتجنيب المشاريع مخاطر السقوط

متخصصان: دراسة الجدوى خطوة هامة لتجنيب المشاريع مخاطر السقوط
http://almnatiq.net/?p=896639
المناطق - الدمام

أكد كل من مستشار ومدرب معتمد لريادة الاعمال وعضو الجمعية الأمريكية للمستشارين المعتمدين AASBC)) بندر الجنيدي، والمدربة بمجال المشاريع منال الشمري، على أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، لتجنيب أصحاب الأعمال الكثير من العقبات والمشاكل التي تواجههم، وتؤدي إلى خطر السقوط.

جاء ذلك خلال برنامج تدريبي عقد الأحد (23/أغسطس/2020)، ضمن سلسلة ريادة الاعمال التي تنظمها غرفة الشرقية بعنوان (تحويل نموذج العمل التجاري الى خطة عمل)، إذ اتفق المتحدثان على أن الهدف من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لتحقق من جدوى البدء بالمشروع أو العزوف عنه، وكلا القرارين لا يمكن اللجوء لأي منهما إلا وفق اسس علمية عملية، تحققها دراسة الجدوى، التي يتحدد ـ بموجبها ـ معوقات المشروع وكيف يتم تجنبها أو حلها.

ولفت المتحدثان إلى أن دراسة الجدوى تمثل خطة العمل (أو خارطة طريق) توضح جميع المفاهيم التي تتعلق بالمشروع وتلخص كافة تفاصيلهوأهدافه، وهذا ما يجعل من دراسة الجدوى سبيلا لتحويل النظريات إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ.

وتم خلال اللقاء الذي التعريف بمصادر الموارد التي يحتاجها صاحب المشروع (موارد مالية – بشرية – اجهزة – تقنية – وغيرها)، كما تم التطرق عناصر خطة العمل، والتي منها (المخلص التنفيذي للمشروع، والمنتجات والخدمات، تحليل السوق، ملخص الاستراتيجية والتنفيذ، الفريق الإداري، الخطة المالية)، إذ أكد الخبيران على أهمية كل عنصر وتداخله مع العنصر الآخر، ومساهمته في نجاح دراسة الجدوى، ومن ثم نجاح الخطة التنفيذية.

 

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