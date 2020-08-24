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أكثر من ٨٠ معرضاً لـ “التجزئة” بمهرجان بريدة للتمور تضخ الشباب لسوق العمل

أكثر من ٨٠ معرضاً لـ “التجزئة” بمهرجان بريدة للتمور تضخ الشباب لسوق العمل
http://almnatiq.net/?p=896651
المناطق - بريدة

فتح مهرجان بريدة للتمور المجال لراغبي العمر الحر بإقامته أكثر من ٨٠ معرضاً للشباب يقومون من خلالها بممارسة البيع والشراء بالتمور ومشتقاتها ، بالإضافة إلى عدد من المعارض الخدمية التي تقدم المشروبات والمأكولات ، والبلاستيك المستخدم في تخزين التمور ، وعدد من المنسوجات ، ويعج مركز النخلة بمدينة التمور بمئات الشباب من الجنسين منذ نهاية المزادات في التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءاً ، الأمر الذي يتيح للزوار شراء حاجتهم بالتجزئة. 

الشاب البراء بن صالح التويجري الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره يقول أنه يعمل منذ ثلاثة أعوام في العطل الرسمية في متجر والده للتمور وهذا العام استقل بنفسه حيث يمتلك أحد المعارض ، ويقوم البراء بمخاطبة الزبائن بكل ثقة بعد أن صقلته التجربة والاحتكاك بالآخرين. 

وقال منصور المشيطي نائب المدير التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور أن فرص العمل مهيأة للشباب داخل أروقة المهرجان مع تقديم كافة الخدمات للبائعين والمتسوقين ، مؤكداً حرصهم على تجهيز مركز النخلة المكيّف لتوفير أجواء تسوّق مناسبة للزوار ، وأضاف أن موسم التمور جدير بتسخير كافة الإمكانات لرواده من المزارعين والتجار والمتسوقين لافتاً أن هذا قادهم لتشغيل مدينة التمور ببريدة بالكامل طوال اليوم. 

يذكر أن معارض التجزئة تضخ كل عام عشرات الشباب إلى سوق العمل وتجارة التمور ، وذلك بعد صقلهم بمهارات البيع والشراء والتسويق خلال ذروة الموسم ليستقلو بمتاجرهم الخاصة . 

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