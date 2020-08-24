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أمير منطقة حائل يرأس عبر الاتصال المرئي الاجتماع التنسيقي مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

أمير منطقة حائل يرأس عبر الاتصال المرئي الاجتماع التنسيقي مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
http://almnatiq.net/?p=896656
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل عبر الاتصال المرئي اليوم الاجتماع التنسيقي مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
ونوه سمو أمير المنطقة في بداية الاجتماع بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالحفاظ على البيئة وتنميتها في جميع مناطق المملكة، مشيداً سموه بجهود معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وحرصه على تنمية الغطاء النباتي، مستعرضاً المقومات البيئية المتميزة في المنطقة وأهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة بما ينعكس على جودة الحياة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
بعد ذلك ناقش سموه خلال الاجتماع أبرز الاحتياجات الحالية والمستقبلية في هذا الصدد .
ثم استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد عبد القادر جهود المركز.
ومن جانبه قدم المشرف العام على القطاع الشمالي لفروع الوزارة المهندس سلمان الصوينع خطة العمل حول مستقبل منتزه حائل الوطني ، كما قدم كذلك المهندس سعود الفيصل جانب من أعمال إدارة البيئة بالمنطقة.
وفي الختام تم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأن الموضوعات التي تناولها الاجتماع.

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