“البيانو” أول الغيث لأطفال القصيم لتعلمها بجمعية الثقافة والفنون

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يطلق معهد الثقافة والفنون للتدريب “ثقف” والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم مطلع شهر أكتوبر 2020م برنامجاً موسيقياً يستهدف الأطفال لتعلم عزف الموسيقى الغربية “البيانو” ، يشتمل على التعرف على آلة البيانو ، وعلى السلم الموسيقي ، ومفتاح “صول” ، والتدرب على مفهوم أسماء مفاتيح البيانو ، وحفظ الحروف الهجائية ، وعزف الحروف الموسيقية على البيانو ومعرفة أماكنها ، وعزف مقطوعة موسيقية.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن البرنامج مخصص للأطفال ، ويهدف إلى تعليم أساسيات فن العزف على آلة البيانو ، حيث تلعب الموسيقى دوراً أساسيا في العديد من الفنون.

وبينت المدربة لمى سعد أن البرنامج مخصص للأطفال من الجنسين لتعلم العزف على آلة البيانو كمستوى أول ، بواقع 8 لقاءات مخصصة بساعتين من كل يوم خميس وسبت اعتباراً من يوم الخميس 1 اكتوبر 2020م بقاعة “ثقف” بمقر جمعية الثقافة والفنون بالقصيم بمدينة بريدة.

الجدير بالذكر أن جمعية الثقافة والفنون بالقصيم تقوم بجهود حثيثة لدعم الحركة الموسيقية في المنطقة ، وإطلاق العنان لمواهب الطاقات السعودية المدفونة على مستوى الشباب من الجنسين ، ومنحهم بقعة ضوء كانوا يأملون بها منذ أمد بعيد ، من خلال تفعيل دورات تدريبية للعزف على الموسيقى ، وتأسيس فرقة موسيقية ، حيث أقامت الجمعية دورتين لتعليم العزف على آلة العود ، ودورة في مجال الإيقاع الموسيقي ، لإعطاء الشباب مساحة أكبر للعمل والإبداع في المجال الموسيقي ، والاستفادة من قدراتهم في مشاريع الجمعية المستقبلية.