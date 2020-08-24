مهرجان بريدة للتمور يبحث مع مؤسسة زراعية مقاومة التمور لـ “كوفيد ١٩”

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كشفت دراسة أعدتها مؤسسة سعودية متخصصة بالزراعة العضوية بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث في مصر ، وكلية الطب في جامعة المسلمين في إندونيسيا عن دور التمور في تقوية جهاز المناعة ومقاومة كوفيد ١٩ المستجد ، حيث استخدم التمر في تخفيف وإدارة فقر الدم الناجم عن علاج مرضى التهاب الكبد الوبائي في سبعة قرى في مصر مع تحسين نوعية حياتهم.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور صالح بن محمد السويلم الذي يزور مهرجان بريدة للتمور مع فريق بحثي لبحث إمكانية توريد المواد المتعلقة بالدراسة مع إدارة المهرجان ، وتوقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها التشارك بين المؤسسة ومهرجان بريدة للتمور بالتعاون مع المركز القومي للبحوث في مصر ، وجامعة المسلمين في إندونيسيا لإقامة بحث ميداني عالمي موسع بعنوان (التمور وكورونا – غذاء وظيفي للوقاية والعلاج) .

وبين الدكتور السويلم أن الدراسة أجريت على ٢٣٤٠ مريض متعافي من فيروس ( c ) لكنهم يعانون من الآثار الجانبية لعلاج الأنيميا ، وإرهاق وتعب مزمن أثّر سلباً على جودة الحياة والإنتاج ، مضيفاً أن ١٧٢٦ مريض أكملوا التحاليل والفحوصات ، ووجد تحسن كبير واختفاء تام للأنيميا في ٨٥ بالمائة من المرضى ، كما لوحظ تحسن الإنتاجية في العمل وجودة الحياة ، كما أثبتت الدراسة عدم تسجيل أي حالة إصابات بكورونا في القرى الملتزمة بتناول التمر بشكل منتظم . لافتاً أن كورونا لم يوجد له علاج حتى الآن لكن الحقيقة الجلية – بحسب قوله – ضرورة دعم جهاز المناعة لدى الإنسان وقد اثبتت البحوث والدراسات أهمية ودور التمور في تقوية جهاز المناعة بشكل عام .

يذكر أن عدد من الأبحاث أثبتت احتواء التمور على عدد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بالإضافة إلى دخولها في تصنيع الكحول الطبية الأمر الذي يترجم اهتمام المسلمين بها منذ أن جاء ذكرها في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة .