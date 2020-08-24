احدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 هبوط أسعار الذهب وسط آمال بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا
أبرز المواد
 ميناء ضبا يسجل يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تتجاوز 72 ألف طن
أبرز المواد
 “الصناعة” و”المواصفات” تطلقان “خدمة قيود المنتجات”
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تبدأ في تنفيذ برنامج تهيئة المتدربين المستجدين “الدبلوم”
منطقة نجران
 مهرجان بريدة للتمور يبحث مع مؤسسة زراعية مقاومة التمور لـ “كوفيد ١٩”
منطقة القصيم
 “البيانو” أول الغيث لأطفال القصيم لتعلمها بجمعية الثقافة والفنون
منطقة القصيم
 أمير منطقة حائل يرأس عبر الاتصال المرئي الاجتماع التنسيقي مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
منطقة حائل
 أكثر من ٨٠ معرضاً لـ “التجزئة” بمهرجان بريدة للتمور تضخ الشباب لسوق العمل
منطقة القصيم
 “برنامج تنمية وإعمار اليمن” يدفع بتسريع وتيرة الأعمال في مشروعاته التنموية بالعاصمة المؤقتة عدن
أبرز المواد
 تعليم القصيم يطلق مبادرة “كتبك تصلك” لطلبة التربية الخاصة
منطقة القصيم
 “ساما” تعتمد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار طائرات “الدرونز”
أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

أبرز المواد
هبوط أسعار الذهب وسط آمال بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا

هبوط أسعار الذهب وسط آمال بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا

أبرز المواد
ميناء ضبا يسجل يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تتجاوز 72 ألف طن

ميناء ضبا يسجل يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تتجاوز 72 ألف طن

أبرز المواد
“الصناعة” و”المواصفات” تطلقان “خدمة قيود المنتجات”

“الصناعة” و”المواصفات” تطلقان “خدمة قيود المنتجات”

أبرز المواد

مهرجان بريدة للتمور يبحث مع مؤسسة زراعية مقاومة التمور لـ “كوفيد ١٩”

مهرجان بريدة للتمور يبحث مع مؤسسة زراعية مقاومة التمور لـ “كوفيد ١٩”
http://almnatiq.net/?p=896663
المناطق - بريدة

كشفت دراسة أعدتها مؤسسة سعودية متخصصة بالزراعة العضوية بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث في مصر ، وكلية الطب في جامعة المسلمين في إندونيسيا عن دور التمور في تقوية جهاز المناعة ومقاومة كوفيد ١٩ المستجد ، حيث استخدم التمر في تخفيف وإدارة فقر الدم الناجم عن علاج مرضى التهاب الكبد الوبائي في سبعة قرى في مصر مع تحسين نوعية حياتهم. 

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور صالح بن محمد السويلم الذي يزور مهرجان بريدة للتمور مع فريق بحثي لبحث إمكانية توريد المواد المتعلقة بالدراسة مع إدارة المهرجان ، وتوقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها التشارك بين المؤسسة ومهرجان بريدة للتمور بالتعاون مع المركز القومي للبحوث في مصر ، وجامعة المسلمين في إندونيسيا لإقامة بحث ميداني عالمي موسع بعنوان  (التمور وكورونا – غذاء وظيفي للوقاية والعلاج) . 

وبين الدكتور السويلم أن الدراسة أجريت على ٢٣٤٠ مريض متعافي من فيروس ( c ) لكنهم يعانون من الآثار الجانبية لعلاج الأنيميا ، وإرهاق وتعب مزمن أثّر سلباً على جودة الحياة والإنتاج ، مضيفاً أن ١٧٢٦ مريض أكملوا التحاليل والفحوصات ، ووجد تحسن كبير واختفاء تام للأنيميا في ٨٥ بالمائة من المرضى ، كما لوحظ تحسن الإنتاجية في العمل وجودة الحياة ، كما أثبتت الدراسة عدم تسجيل أي حالة إصابات بكورونا في القرى الملتزمة بتناول التمر بشكل منتظم . لافتاً أن كورونا لم يوجد له علاج حتى الآن لكن الحقيقة الجلية – بحسب قوله – ضرورة دعم جهاز المناعة لدى الإنسان وقد اثبتت البحوث والدراسات أهمية ودور التمور في تقوية جهاز المناعة بشكل عام . 

يذكر أن عدد من الأبحاث أثبتت احتواء التمور على عدد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بالإضافة إلى دخولها في تصنيع الكحول الطبية الأمر الذي يترجم اهتمام المسلمين بها منذ أن جاء ذكرها في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة .

روابط ذات صلة

“البيانو” أول الغيث لأطفال القصيم لتعلمها بجمعية الثقافة والفنون

“البيانو” أول الغيث لأطفال القصيم لتعلمها بجمعية الثقافة والفنون
أكثر من ٨٠ معرضاً لـ “التجزئة” بمهرجان بريدة للتمور تضخ الشباب لسوق العمل

أكثر من ٨٠ معرضاً لـ “التجزئة” بمهرجان بريدة للتمور تضخ الشباب لسوق العمل
تعليم القصيم يطلق مبادرة “كتبك تصلك” لطلبة التربية الخاصة

تعليم القصيم يطلق مبادرة “كتبك تصلك” لطلبة التربية الخاصة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*