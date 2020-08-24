الكلية التقنية بنجران تبدأ في تنفيذ برنامج تهيئة المتدربين المستجدين “الدبلوم”

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بدأت الكليات التقنية بنجران في تنفيذ برنامج تهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول 1442 هـ وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبد الله بمقر الكلية تحت إجراءات احترازية حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضح المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي عبدالله آل عتيق، أن برنامج التهيئة يشمل اربع لقاءات لمدة يومين يحضر فيه المتدربون المستجدون على دفعات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصي بها بهدف تعريف وتهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة، بما يساهم في اكتساب المتدربين المعارف والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وانظمته.

مبيناً أن البرنامج يشمل في كل لقاء على كلمة ترحيبية لوكيل الكلية لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير، يحث فيها المتدربين المستجدين بالكلية على الجد والاجتهاد واستثمار الوقت لتحقيق أعلى درجات النجاح، كما يشتمل على عرض مرئي يبين أنظمة ولوائح الكلية وطرق التدرب الإلكتروني ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها، بالإضافة لخدمات المباني ومكونات البيئة التدريبية مع الضوابط الوقائية والاحترازية للتدريب ، واستثمار الأدوات والوسائل التعريفية التي تبرز مكونات وتفاصيل كل ما يحتاجه المتدرب وبالأخص خاصة نظام التدريب عن بُعد واجراءاته المعتمدة، كما يتم تزويد المتدربين بنسخة الكترونية من دليل المتدرب والذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهمه في بيئة التدريب ليكون مساعداً له في التعريف بنظام التدريب والخدمات التي تقدم له ومرجعاً لأي تساؤلات.