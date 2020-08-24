احدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 هبوط أسعار الذهب وسط آمال بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا
أبرز المواد
 ميناء ضبا يسجل يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تتجاوز 72 ألف طن
أبرز المواد
 “الصناعة” و”المواصفات” تطلقان “خدمة قيود المنتجات”
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تبدأ في تنفيذ برنامج تهيئة المتدربين المستجدين “الدبلوم”
منطقة نجران
 مهرجان بريدة للتمور يبحث مع مؤسسة زراعية مقاومة التمور لـ “كوفيد ١٩”
منطقة القصيم
 “البيانو” أول الغيث لأطفال القصيم لتعلمها بجمعية الثقافة والفنون
منطقة القصيم
 أمير منطقة حائل يرأس عبر الاتصال المرئي الاجتماع التنسيقي مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
منطقة حائل
 أكثر من ٨٠ معرضاً لـ “التجزئة” بمهرجان بريدة للتمور تضخ الشباب لسوق العمل
منطقة القصيم
 “برنامج تنمية وإعمار اليمن” يدفع بتسريع وتيرة الأعمال في مشروعاته التنموية بالعاصمة المؤقتة عدن
أبرز المواد
 تعليم القصيم يطلق مبادرة “كتبك تصلك” لطلبة التربية الخاصة
منطقة القصيم
 “ساما” تعتمد طرح أول منتج تأميني لتغطية أخطار طائرات “الدرونز”
أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

أبرز المواد
هبوط أسعار الذهب وسط آمال بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا

هبوط أسعار الذهب وسط آمال بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا

أبرز المواد
ميناء ضبا يسجل يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تتجاوز 72 ألف طن

ميناء ضبا يسجل يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تتجاوز 72 ألف طن

أبرز المواد
“الصناعة” و”المواصفات” تطلقان “خدمة قيود المنتجات”

“الصناعة” و”المواصفات” تطلقان “خدمة قيود المنتجات”

أبرز المواد

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية
http://almnatiq.net/?p=896678
المناطق - واس

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن قضية فلسطين والقدس تشكل القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها، وقوتها، وعملها الإسلامي المشترك، وأنها محل إجماع الدول الأعضاء وسعيها المشترك نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأوضح معاليه أنه أجرى العديد من المشاورات، وخلص من خلالها إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002، بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما تبنتها مختلف القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة، تشكل خياراً استراتيجياً، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند عليها الحل السلمي العادل والشامل للنزاع العربي الإسرائيلي.
وأكد تمسك المنظمة بالسلام وأنه سيظل خياراً استراتيجياً استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين، وأن عملية السلام كل لا يتجزأ، وأن إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودولة الاحتلال الإسرائيلي لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م.
كما أكد معاليه، عدم شرعية أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، التي تهدف إلى تغيير الوضع السياسي والقانوني على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حل الدولتين، مستذكراً القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الأخيرة واللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن رفض أي إجراءات من شأنها أن تمس الوضع القائم التاريخي أو القانوني أو السياسي لمدينة القدس الشرقية؛ وكذلك رفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، الذي من شأنه تقويض فرص السلام القائم على حل الدولتين، ومشدداً في ذات السياق، على أن أي جهود رامية لوقف هذه الإجراءات الأحادية هي محل تقدير الدول الأعضاء.

روابط ذات صلة

هبوط أسعار الذهب وسط آمال بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا

هبوط أسعار الذهب وسط آمال بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا
ميناء ضبا يسجل يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تتجاوز 72 ألف طن

ميناء ضبا يسجل يوليو الماضي دخول 64 سفينة تجارية بإجمالي أطنان تتجاوز 72 ألف طن
“الصناعة” و”المواصفات” تطلقان “خدمة قيود المنتجات”

“الصناعة” و”المواصفات” تطلقان “خدمة قيود المنتجات”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*