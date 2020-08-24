أمانة الأحساء: إلزام مقاول بإعادة سفلتة “الدائري الداخلي” على حسابه لعدم مطابقته للمواصفات

المناطق – الأحساء

أعلنت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة المشاريع في بيان لها بأنها ألزمت المقاول المنفذ لأعمال كشط وإعادة سفلتة تقاطع طريق الملك عبدالله “الدائري الداخلي”، بإعادة السفلتة من جديد على حسابه.

وأضافت الأمانة أن هذا القرار جاء بعد صدور نتائج الاختبارات المعملية للأسفلت المنفذ ، والتي تبين عدم مطابقته للمواصفات والمعايير الفنية في أجزاء محدودة من نطاق المشروع “شارع الخدمة”

وأكدت الأمانة أنه تم التعامل وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة في تنفيذ المشاريع لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية