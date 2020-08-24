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وزير الشؤون البلدية والقروية يلتقي بأعضاء المجالس البلدية بالباحة

وزير الشؤون البلدية والقروية يلتقي بأعضاء المجالس البلدية بالباحة
http://almnatiq.net/?p=896685
المناطق - واس

التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في قاعة الحسام للمؤتمرات والمعارض اليوم, بأعضاء المجالس البلدية بمنطقة الباحة.
وعد معاليه المجالس البلدية من المكونات الأساسية للقطاع البلدي، التي تمثل صوت المواطن ومن خلال ما يصل من آراء ومقترحات تعرف آراء المستفيدين للخدمات البلدية ويُعمل على تحسينها وتلبية ما يحتاجونه من مشروعات وخدمات ومرافق تنموية، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كل ما يدعم القطاع البلدي.
واستمع معاليه إلى مداخلات أعضاء المجلس البلدي حول المعوقات والمشاكل التي تعيق العمل البلدي, كما عبر أعضاء المجلس عن افتخارهم بما أنجز, مطالبين بدعم تطوير هذه المنجزات العملاقة لما لها من مردود اقتصادي يعود بالنهاية على جودة الخدمات البلدية.
وأشاد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بما استمع إليه من إنجازات أثمر عنها التعاون بين المجلس والأمانة, مشيراً إلى أن سمو أمير منطقة الباحة يملك رؤية إستراتيجية للمنطقة تؤكد أن الباحة منطقة سياحية من الدرجة الأولى تتميز بنعم كثيرة سواء طبيعة أو بأبناء وقدرات أهلها.
ولفت معاليه النظر إلى أن الباحة زارها في فترة الصيف أكثر 1.4 مليون زائر, وهي تحتاج إلى عدد من المشروعات التي ستكون مرضية للجميع بإذن الله.
حضر اللقاء أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط .

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