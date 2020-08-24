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العثور على كنز من العملات الذهبية عمره 1100 عام في الأراضي الفلسطينية المحتلة

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العثور على كنز من العملات الذهبية عمره 1100 عام في الأراضي الفلسطينية المحتلة

العثور على كنز من العملات الذهبية عمره 1100 عام في الأراضي الفلسطينية المحتلة
http://almnatiq.net/?p=896692
المناطق - رويترز

عثر شبان على مئات العملات الذهبية المخبأة في وعاء من الطين منذ أكثر من ألف عام.
وبحسب (رويترز) قالت سلطة الآثار التابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم إن شبانا متطوعين للتنقيب، حيث من المقرر بناء حي جديد، اكتشفوا الكنز يوم 18 أغسطس.
وقالت مديرة بعثة التنقيب ليئات ناداف-زيف “لابد وأن من دفن هذا الكنز قبل 1100 عام كان يتوقع استعادته بل وثبت الوعاء بمسمار حتى لا يتحرك. لا يسعنا سوى تخمين ما منعه من العودة لاستعادة الكنز”.
وكانت المنطقة التي عُثر فيها على الكنز تضم ورشا وقت إخفائه ولا تزال هوية صاحبه لغزا.
وقال روبرت كول، وهو خبير عملات لدى سلطة الآثار، إن العملات المصنوعة من الذهب النقي من عيار 24 قيراطا وعددها 425 عملة تعود إلى عهد الخلافة العباسية في القرن التاسع وكانت تساوي قدرا كبيرا من المال حينها.
وأضاف “على سبيل المثال، كان بمقدور شخص أن يشتري بهذا المبلغ منزلا فاخرا في واحد من أفضل أحياء الفسطاط، العاصمة الثرية الشاسعة لمصر في تلك الأيام”.

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