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الاتفاق يكسب الرائد بأربعة أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=896698
المناطق - واس

كسب فريق الاتفاق ضيفه الرائد بأربعة أهداف نظيفة ، خلال مواجهتهما اليوم ، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
هدف الاتفاق الأول جاء مبكراً في الدقيقة 7 عن طريق المهاجم عبدالله السالم ، الرغبة أصبحت أكبر عند لاعبي الاتفاق بعد الهدف الأول في البحث عن هدف ثانٍ ، لينجح الفرنسي سوليمان دوكارا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 13 ، وجاء الهدف الثالث عن طريق قائد الفريق فيليب كيش من ركلة جزاء في الدقيقة 48 ، وقبل نهاية المباراة سجّل هزاع الهزاع رابع الأهداف في الدقيقة 95.
وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده النقطي إلى 39 في المركز السابع ، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة 42 في المرتبة السادسة .

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