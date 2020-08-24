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أمانة تبوك تصادر ما يزيد عن 337 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية وتنذر 77 منشأة تجارية

أمانة تبوك تصادر ما يزيد عن 337 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية وتنذر 77 منشأة تجارية

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أمانة تبوك تصادر ما يزيد عن 337 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية وتنذر 77 منشأة تجارية

أمانة تبوك تصادر ما يزيد عن 337 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية وتنذر 77 منشأة تجارية
http://almnatiq.net/?p=896704
المناطق- تبوك:

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة تبوك عدداً من الجولات الرقابية المكثفة على المحال التجارية والمطاعم وأسواق الخضار والنفع العام وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات النظامية واستيفائها للاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط، وسلامة الغذاء المعروض بها.
وقامت ” ‏الأمانة ” بـ 197جولة أغلق خلالها ٧ محال تجارية وإنذار 77 محل ومصادرة ما يفوق ٣٣٧ كجم من الأطعمة غير الصالحة للاستخدام الآدمي إلى جانب رصد كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك كانت في طريقها للسوق المركزي للخضار والفواكه بالمنطقة لتوزيعها على المباسط ومنشآت بيع التجزئة
وأشارت إلى أنها تواصل أعمالها الرقابية المكثفة على مدار الساعة للحفاظ على الصحة العامة بأسواق المنطقة لاسيما سوق الخضار المركزي وأنها تتخذ أدق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
ونوهت أمانة تبوك بدور المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي ملاحظات وأهمية تواصلهم على الرقم 940 وموقعها الإلكتروني لمساعدة الفرق الرقابية على أداء مهام عملها.

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