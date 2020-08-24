محافظ حقل يستقبل مشرف الكلية التقنية بالمحافظة

المناطق- تبوك:

استقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم مشرف فرع الكلية التقنية بالمحافظة المهندس عبدالله العاتي، وذلك في مكتبة بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء استمع المحافظ لشرح عن الدليل الإرشادي التنظيمي لاستقبال المتدربين وانطلاق العام الدراسي الجديد 1442هـ وما تضمنته الإجراءات التي نفذتها الإدارة بالكلية في ظل التعليمات الواردة للإجراءات والخطط والتدابير الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية ذات الاختصاص عن جائحة كورونا المستجد كوفيد-١٩ .

وأشاد المحافظ بجهود الكلية التقنية بالمحافظة من خلال تقديمها العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة لتدريب الشباب السعودي في المجالات التقنية وتطوير مهارات أفراد المجتمع في المجالات المهنية والتقنية الهادفة لتحقيق المسؤولية الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع.

من جانبه أكد المهندس العاتي أن انطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الراهنة يتطلب من الجميع مزيداً من البذل والحرص والمتابعة واستشعار المسؤولية، والاستمرار في العمل الدؤوب والمنظّم لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريبية وصولاً إلى تحقيق تطلعات وآمال القيادة الرشيدة، وخدمة الوطن الغالي وأبنائه.