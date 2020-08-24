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محافظ الأحساء يستقبل رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية

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محافظ الأحساء يستقبل رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية

محافظ الأحساء يستقبل رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية
http://almnatiq.net/?p=896726
المناطق - الأحساء

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي ، محافظ الأحساء ، ظهر اليوم “الاثنين ” بمكتب سموه بديوان المحافظة ، رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري ونائب رئيس القطاع المهندس فرحان العنزي ومدير عام التشغيل والصيانة بالقطاع الشرقي المهندس مرزوق العنزي ومدير فرع المياه بالمحافظة المهندس علي بن عبدالله الشهري المكلف حديثاً بإدارة الفرع والمدير السابق للفرع المهندس صالح بن نوارالغامدي
واستمع سموه إلى شرح عن مشاريع المياه بمحافظة الأحساء وبرامج التشغيل والصيانة ، وقدم رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وسمو محافظ الأحساء على الدعم المستمر لقطاع المياه بالمحافظة، لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين مواطنين ومقيمين.

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