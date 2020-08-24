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تعليم عسير: النقل الداخلي تم وفق نظام الوزارة والاحتياج والموازنة

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تعليم عسير: النقل الداخلي تم وفق نظام الوزارة والاحتياج والموازنة

تعليم عسير: النقل الداخلي تم وفق نظام الوزارة والاحتياج والموازنة
http://almnatiq.net/?p=896729
المناطق - عسير

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير محمد مانع آل يحيى أنه إشارة إلى ماتداولته بعض وسائل الإعلام حول شكوى عدد من المعلمين والمعلمات من نتيجة حركة النقل الداخلي، فإن إدارة تعليم عسير تؤكد أن إجراءات حركة النقل الداخلي تمت وفقاً لنظام وزارة التعليم وتعميم تبليغ حركة النقل الخارجي الوارد من الوزارة، والمتضمن نقل معلمي المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج والموازنة داخل القطاع، وذلك بترتيب جميع شرائحه، وفي حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائياً وفق إعداد النظام، ويتم التعامل مع المعلم الزائد داخل القطاع بالنقل داخله خلال العام الدراسي حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية. كما تضمنت الآلية الوزارية نقل المعلمين الزائدين في المرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة، وإتاحة الفرصة لهم بتسجيل رغبتهم، وترتيب جميع شرائح القطاع مع مراعاة مرحلة المؤهل في توجيههم للمدارس، وفي حال عدم تسجيلهم للرغبات يتم توجيههم حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.

ونوّه آل يحيى بأن إدارة تعليم عسير أتاحت إمكانية الاعتراض على نتيجة الحركة لمدة 4 أيام من تاريخ صدورها، فضلاً عن إمكانية الرفع بالاعتراضات من خلال القنوات الرسمية لخدمة المستفيدين.

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