رئيس الوزراء اليمني يلتقي سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

التقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام، والضغط الدولي لحل قضية خزان النفط “صافر”.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أنهُ جرى خلال اللقاء مناقشة استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية, ورفض كل المساعي الأممية والدولية للحل السياسي، إضافة إلى الخطوات التي تم تنفيذها لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بما في ذلك المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأحاط رئيس الوزراء اليمني سفراء الدول الخمس، بمختلف التطورات.. مؤكداً أن التصعيد العسكري للمليشيات الحوثية الانقلابية خاصة ما يجري في محافظة مأرب، يعطي مؤشرا واضحاً على رفضها الصريح لجهود السلام، معرباً عن الأسف للموقف الأممي والدولي المتخاذل تجاه هذا التعنت الحوثي.

وقال الدكتور معين عبدالملك “لم يعد خافياً وجود تنسيق وثيق وتخادم بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية كما حدث في بعض مناطق محافظة البيضاء وسط اليمن, حيث سهلت القاعدة وداعش مرور الحوثيين، وهما وجهان لعملة واحدة وهذا تطور خطير، فالإرهاب يتغذى من استمرار الانقلاب وعلاقته به، ونؤكد ان الحكومة اليمنية تضع في أولوياتها الحرب على الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء في المجتمع الدولي ولن تتهاون في ذلك”.

من جهتهم أكد سفراء الدول الخمس رفضهم للتصعيد العسكري من قبل الحوثيين على مأرب واهمية التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي.

وأكدوا على حل قضية خزان صافر وسماح الحوثيين بشكل عاجل للفريق الأممي للوصول واتخاذ ما يلزم لتفادي الكارثة, منوهين بالخطوات التي تم إنجازها لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.