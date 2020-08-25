أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة ( جندي أمن ودوريات بحري ).
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر . التوظيف ) على الرابط
إعلان نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة جندي أمن ودوريات بحري
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة ( جندي أمن ودوريات بحري ).
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