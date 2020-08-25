إعلان نتائج القبول النهائي بحرس الحدود على رتبة جندي أمن ودوريات بحري

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة ( جندي أمن ودوريات بحري ).

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة ( أبشر . التوظيف ) على الرابط