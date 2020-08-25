الأرصاد: غبار في الرياض والقصيم ونجران وأمطار بعسير والباحة

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http://almnatiq.net/?p=896771
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ورياح سطحية نشطة على مناطق الشرقية والقصيم والرياض ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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