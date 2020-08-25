جامعة شقراء تعلن نتائج القبول في مرحلة الماجستير

جامعة شقراء تعلن نتائج القبول في مرحلة الماجستير

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جامعة شقراء تعلن نتائج القبول في مرحلة الماجستير

جامعة شقراء تعلن نتائج القبول في مرحلة الماجستير
http://almnatiq.net/?p=896772
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة شقراء ممثلة في عمادة الدراسات العليا نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442 هجري.

وقد أوضح عميد الدراسات العليا الدكتور فهد حامد الشمري أن القبول هذا العام تم وفق الضوابط والشروط المعلنة.

وشمل عدداً من التخصصات في درجة الماجستير، وهي المناهج وطرق التدريس والقيادة التربوية وأصول التربية والرياضيات والفيزياء وإدارة الأعمال والمختبرات الطبية الإكلينيكية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي .

وقدم عميد الدراسات العليا التهنئة للمقبولين، موضحاً ضرورة إيداع الرسوم الدراسية من حساب المتقدم في حساب خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وذلك قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8 /1 /1442، وإرسال إيصال الإيداع على إيميل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر (متضمنا الاسم، رقم الجوال، اسم البرنامج) عبر ‏الرابط التالي: https://dcsce.psau.edu.sa/ar .

وأوضح الشمري بأنه ستصل لاحقا رسالة SMS بالرقم الجامعي ومن خلاله يدخل الطالب على البوابة الأكاديمية للاطلاع على الجدول الدراسي.

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