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البرهان محذراً: حملات منظمة لتفكيك الجيش

البرهان محذراً: حملات منظمة لتفكيك الجيش
http://almnatiq.net/?p=896775
المناطق_وكالات

حذّر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الركن عبدالفتاح البرهان من وجود حملات منظمة تسعى لتفكيك الجيش وتفتيت البلاد، واختطاف الثورة. وتعهد البرهان في لقاء مع قوات عسكرية بمنطقة وادي سيدنا في أم درمان أمس (الإثنين)، بالوقوف مع الشعب السوداني وإفشال محاولات ضرب الجيش، مؤكداً أن هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب. وقال إن الجيش ومؤسساته تعمل بشفافية لصالح الشعب السوداني، مضيفا: «قدمنا كل المعلومات للحكومة عن شركات الجيش ونشاطاتها». ولفت إلى أن من وصفهم بـ«الفاشلين» يريدون أن يعلقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش، مشدداً على أن هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب. وعزا البرهان سبب الأزمة الحالية لـ«سوء التخطيط والإدارة»، قائلاً: «عرضنا على الحكومة كل المساعدة، لكن لم يفعلوا شيئاً».

وفي تطور لافت، قال البرهان، إن الجيش السوداني سيرفع علم السودان قريبا في حلايب وشلاتين. وأضاف: نقول لإخواننا في حلايب وشلاتين وارقين نحن معكم.. قواتنا المسلحة لن تفرط في شبر من أرض السودان وحقنا لن نتخلى عنه. وتابع: سيأتي يوم يرفع فيه الجيش علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان تواجه فيه البلاد مشكلات.

يأتي ذلك، فيما قال مسؤولون سودانيون وأمريكيون، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور السودان خلال الأيام المقبلة ضمن جولته في الشرق الأوسط. وقالت الخارجية الأمريكية، إن بومبيو سيلتقي في السودان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان، لبحث استمرار الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية.

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