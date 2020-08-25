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جامعة الملك خالد: قبول 700 طالب وطالبة في 85 برنامجاً

جامعة الملك خالد: قبول 700 طالب وطالبة في 85 برنامجاً
http://almnatiq.net/?p=896776
المناطق_أبها

كشف عميد الدراسات العليا بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد آل فائع، قبول 707 طلاب و طالبات في 85 برنامجاً تنوعت ما بين الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه، وشملت 19 برنامجاً، تم القبول فيها لأول مرة، مشيراً إلى قبول 1000 طالب وطالبة في البرامج المدفوعة، بزيادة 12% عن العام الماضي، إضافة إلى إتاحة القبول للطالبات في برنامج ماجستير الأنظمة (أكاديمي).

وأكد حرص العمادة في خطتها المستقبلية على التعاون مع الأقسام العلمية لاستحداث عدد من البرامج البينية (المشتركة) بين الكليات والأقسام العلمية، والتوسع في القبول عن طريق إتاحة الفرصة، ورفع الطاقة الاستيعابية لأعداد المقبولين، إضافة إلى إعادة النظر في شروط القبول في البرامج.

وأوضح الدكتور آل فائع أن طلبات المتقدمين والمتقدمات تخضع لإجراءات، تتضمن إحالة الملفات للأقسام المختصة للتدقيق إلكترونياً، ومن ثم مرحلة المفاضلة الإلكترونية وفق المعايير المعتمدة في المجالس المختصة، وبعد ذلك يتم اعتماد نتائج القبول في المجالس العلمية المختصة، مؤكداً حرص العمادة على الموضوعية والشفافية وتحديد موقف المتقدم ونتيجته بشكل دقيق وإبلاغه بذلك من خلال الرسائل النصية ووسائل الاستعلام عن النتيجة.

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