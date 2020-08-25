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«المرور»: 500 ريال غرامة مالية لترك الأطفال بمفردهم في السيارة

«المرور»: 500 ريال غرامة مالية لترك الأطفال بمفردهم في السيارة
http://almnatiq.net/?p=896792
المناطق_الرياض

حذر «المرور السعودي» من خطورة ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع  «تويتر» إن ذلك  يعد مخالفة مرورية وردت في جدول المخالفات ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية من 300 ريال إلى 500 ريال. وأرفق المرور السعودي منشور التحذير وأعلاه عبارة «أطفالك مسؤوليتك، لا تتركهم دون مرافق»، وجدد المرور السعودي، تذكيره، بأن استخدام الطفل أو الراكب بالمقعد الخلفي في المركبة، للجوال، لا يعد مخالفة. وذكر المرور- عبر حسابه على تويتر- أنه «لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال».

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