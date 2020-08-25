ليلة رباعيات “نجومها” الاتفاق والفتح والاتحاد

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في ليلة الرباعيات وبحصيلة كبيرة من الأهداف بلغت 18 هدفاً ختم اليوم الأول من الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في جدة نجح الاتحاد بتقوية حظوظه بالبقاء وفاز على الفيحاء بنتيجة 4-1 بعد مباراة مثيرة من الطرفين، ووصل «العميد» للنقطة 30 في المركز الـ11، فيما تراجع الفيحاء للمركز الـ13 بنقاطه الـ29 متأخراً بفارق الأهداف عن الفتح.

وتقدم الاتحاد باكراً بواسطة البرازيلي رومارينهو الذي تلقى عرضية من سعود عبدالحميد وسددها في شباك الفيحاء «3» ليعود اللاعب ذاته بعدها بدقيقتين ويسجل ثاني الأهداف من تسديدة قوية «5». لكن الفيحاء نجح بتقليص الفارق بعدما سجل لاعبه البرازيلي أنجيلو نيتو الهدف الأول بـ»28». وفي الحصة الثانية، وضع المهاجم العائد فهد المولد بصمته وسجل ثالث الأهداف من ركلة جزاء «68»، وحاول بعدها لاعبو الفيحاء تقليص الفارق لكن غروهي سجل حضوراً لافتاً وأنقذ مرمى «العميد» في غير مناسبة ليعود فهد المولد ويسجل رابع الأهداف ويؤمن النقاط الثلاث من تسديدة قوية «77».

وفي الدمام، سجل الاتفاق أربعة أهداف وأوقف تألق الرائد في الجولات الأربع الماضية بعدما فاز عليه بنتيجة 4-صفر ليصل «فارس الدهناء» إلى النقطة 39 في المركز السابع فيما ظل الرائد سادساً برصيد 42. ومنذ البداية ضرب أبناء المدرب السعودي خالد العطوي بقوة وجاء الهدف الأول بواسطة المهاجم عبدالله السالم «7»، ولم يمنح الاتفاقيون ضيوفهم الكثير من الوقت للاستفاقة بعد الهدف الأول، وسجلوا ثاني الأهداف من تسديدة قوية للسنغالي سليمان دوكارا «13»، وقبل نهاية الشوط الأول نجح السلوفاكي فيليب كيش في تأمين النتيجة بشكل كبير قبل الاستراحة وسجل ثالث الأهداف من نقطة الجزاء «45+3». وفي الحصة الثانية سعى مدرب الرائد البلجيكي هاسي للعودة للمباراة وتقليص الفارق، لكن تغييراته لم تحدث فارقاً، وهو ما صادق عليه المهاجم هزاع الهزاع بتسجيله الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة من كرة مرتدة «90+5».

صدارة الهلال في اختبار الفيصلي ورصيد النصر ينتظر الزيادة أمام العدالة.. الليلة

وتعادل الشباب مع أبها إيجابياً 1-1 على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، وتعتبر النتيجة عادلة إلى حد كبير رغم أن أصحاب الأرض أهدروا ركلة جزاء في الشوط الأول بقدم لاعب الوسط البرازيلي سيبا، بالإضافة إلى طرد لاعب الوسط عبدالملك الخيبري قبل النهاية بدقائق، وبات لدى الشباب 39 نقطة، مقابل 34 نقطة لأبها. سجل الشباب أولاً بواسطة لاعب وسط الكولمبي إسبيريا «12»، وعدّل لاعب الوسط التونسي سعد بقير النتيجة من ركلة جزاء «67».

وعاد الفتح من الرس بفوز ثمين على الحزم 4-3 وذلك في المواجهة التي احتضنها ملعب الأخير، ورفع الفتح رصيده للنقطة الـ29 في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الحزم عند 27 نقطة متراجعاً للمركز 14.

افتتح لاعب الوسط الجزائري سفيان بن دبكه أهداف المباراة بعد أن سدد كرة من مشارف منطقة الجزاء استقرت في شباك الحزم «18»، وتمكن المهاجم السويدي ستراندبيرج من تعديل النتيجة بعد أن نفذ ركلة جزاء ناجحة «40»، وتقدم الفتح مجدداً لكن هذه المرة بواسطة مهاجمه الهولندي ميتشيل دي فريدي «49»، بعدها بدقيقتين عزز المهاجم الدنماركي بشكيم قادري تقدم الفتح بتسجيله الهدف الثالث «51»، وأرسل مدافع الحزم أسامة الخلف كرة عرضية مخادعة اصطدمت في القائم وأكملت طريقها نحو المرمى هدفاً حزماوياً ثانياً «59»، وتوج لاعب وسط الفتح علي الحسن نجوميته في اللقاء بتسجيله الهدف الرابع لفريقه «80»، وقلص عبدالرحمن اليامي النتيجة للحزم لكن في وقت متأخر «90+1».

وتختتم اليوم (الثلاثاء) مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة أربع مواجهات.

الهلال – الفيصلي

ففي الرياض يواجه الهلال الفيصلي، وتقام المباراة على إستاد جامعة الملك سعود، الساعة السابعة مساء، الهلال يسعى للفوز للابتعاد بالصدارة، وتعويض الخسارة التي تعرض لها على يد الأهلي في الجولة الماضية، وتوسيع الفارق عن أقرب المنافسين ويملك الفريق «الأزرق» 60 نقطة. ومن المتوقع أن يلعب مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو بالقائمة الأساسية، من أجل تحقيق هدف باكر، ومن أهم الأسماء لدى المدرب لاعبو الوسط محمد كنو وسالم الدوسري والبيروفي أندري كاريللو، والمهاجمان الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والفرنسي بافيتمبي غوميز.

وفي المقابل، الفيصلي يحتل المركز الخامس بـ42 نقطة، ويطمح لمواصلة المشوار وتحقيق أحد المراكز المتقدمة للمشاركة في دوري أبطال آسيا، ومن المتوقع أن يرمي المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا بجميع أوراقه الرابحة للظفر بالثلاث نقاط برغم قوة المنافس الذي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية.

ضمك – الأهلي

وفي أبها، يواجه ضمك الأهلي، وتقام المباراة على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، الساعة 7:05 مساءً، يحتل ضمك المركز ما قبل الأخير بـ25 نقطة، ويطمح ضمك إلى كسب المواجهة للابتعاد مؤقتاً عن مراكز الخطر، ويلعب المدرب الجزائري نور الدين بن زكري بالأسماء الأساسية لتحقيق هدف باكر يصعب المهمة على الأهلي، ومن أهم الأسماء المهاجم أيمن الحجيلي.

وعلى الطرف الآخر، الأهلي يدخل اللقاء طمعاً بالثلاث نقاط من أجل المنافسة على وصافة الترتيب، ويحتل الفريق «الأخضر» المركز الثالث بـ46 نقطة، ومن أهم الأسماء لدى مدرب الفريق الصربي فلادان ميلوفيتش المهاجم السوري عمر السومة ولاعبا الوسط سلمان المؤشر وعبدالرحمن غريب.

الأهلي المنتشي

بنقاط المتصدر يواجه ضمك.. وتواضع التعاون يغري الوحدة!

الوحدة – التعاون

وفي مكة المكرمة، يستضيف الوحدة التعاون، وتنطلق المباراة الساعة 7:20 مساءً، على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، يبحث فريق الوحدة عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي، ويحتل الفريق «الأحمر» المركز الرابع بـ43 نقطة، ويقود الفريق المدرب الوطني عيسى المحياني، ومن أهم الأسماء لاعب الوسط وليد باخشوين والمهاجم المالي يوسف نياكاتي.

وفي المقابل، يسعى «سكري القصيم» لتعويض الخسارة أمام ضمك والنصر في الجولتين الماضيتين، ويحتل المركز العاشر بـ32 نقطة، ومن المنتظر أن يدخل المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس المواجهة بأسلوب هجومي مع إغلاق المناطق الدفاعية أمام مهاجمي الوحدة، ومن أبرز الأسماء لدى المدرب البرتغاليان المدافع ريكاردو ماتشادو ولاعب الوسط هيلدون.

النصر – العدالة

وفي الرياض، يلتقي النصر العدالة، وتقام المباراة على إستاد الملك فهد الدولي، الساعة 8:50 مساء. يبحث النصر عن الفوز لتعويض ما فاته من النقاط، من أجل العودة مجدداً للمنافسة على الصدارة، ويحتل النصر المركز الثاني وفي جعبته 54 نقطة، ومن المنتظر أن يلعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا بالأسماء الأساسية، ومن أبرز الأوراق الرابحة لدى المدرب المدافع سلطان الغنام، ولاعبو الوسط المغربي نور الدين مرابط والنيجيري أحمد موسى ويحيى الشهري، والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفي المقابل، يسعى العدالة إلى تحقيق الفوز الخامس، والابتعاد عن مراكز الخطر، ويقبع «الضيوف» في المرتبة الأخيرة بـ20 نقطة، ومن أهم الأسماء لدى المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس، لاعبا الوسط الغابوني ميدوين والسنغالي اليو سيسي والمهاجم نايف هزازي.