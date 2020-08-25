120 مليون وظيفة في مجال السياحة معرضة للخطر بسبب كورونا

120 مليون وظيفة في مجال السياحة معرضة للخطر بسبب كورونا

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120 مليون وظيفة في مجال السياحة معرضة للخطر بسبب كورونا

120 مليون وظيفة في مجال السياحة معرضة للخطر بسبب كورونا
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المناطق_الرياض

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إن هناك نحو 120 مليون وظيفة في مجال السياحة مهددة بالخطر عالميا بسبب جائحة كوفيد 19.

وأضاف جوتيريش في بيان: “في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، انخفض عدد السائحين الدوليين الوافدين بأكثر من النصف كما تم فقد نحو 320 مليار دولار من الصادرات من السياحة”.

وقال : “بشكل عام، هناك نحو 120 مليون وظيفة مباشرة في مجال السياحة عرضة للخطر”.

وتابع أنه مع إغلاق المجتمعات وإغلاق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود في أجزاء كثيرة من العالم ، تضررت البلدان النامية بشكل خاص ، بما في ذلك بلدان في إفريقيا.

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