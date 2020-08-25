مركز الملك سلمان يواصل تقديم المساعدات الإيوائية للمتضررين من سيول مأرب

مركز الملك سلمان يواصل تقديم المساعدات الإيوائية للمتضررين من سيول مأرب

أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تقدم مساعدات طارئة للشعب اللبناني

منظمة التعاون الإسلامي تقدم مساعدات طارئة للشعب اللبناني

أبرز المواد
“الصحة”: التعافي من كورونا لايتطلب فحصا مخبريا

“الصحة”: التعافي من كورونا لايتطلب فحصا مخبريا

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين في اللقاء الأسبوعي 

أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين في اللقاء الأسبوعي 

منطقة تبوك

مركز الملك سلمان يواصل تقديم المساعدات الإيوائية للمتضررين من سيول مأرب

مركز الملك سلمان يواصل تقديم المساعدات الإيوائية للمتضررين من سيول مأرب
http://almnatiq.net/?p=896858
المناطق - الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، تقديم المساعدات الإيوائية للنازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة في مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية .
وشملت المساعدات المقدمة 170 خيمة، و 850 بطانية، و340 بساطاً، استفاد منها 170 أسرة نازحة ما يعادل 1,020 فرداً .
وأكد مسؤول التسكين و المتابعة بالوحدة التتفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سالم عدلان أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان سباقاً في إغاثة النازحين والمتضررين من السيول خلال الفترة الماضية، مقدماً شكره الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على هذه التدخلات الإنسانية العاجلة .
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .

روابط ذات صلة

منظمة التعاون الإسلامي تقدم مساعدات طارئة للشعب اللبناني

منظمة التعاون الإسلامي تقدم مساعدات طارئة للشعب اللبناني
“الصحة”: التعافي من كورونا لايتطلب فحصا مخبريا

“الصحة”: التعافي من كورونا لايتطلب فحصا مخبريا
خالد الفيصل يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات

خالد الفيصل يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*