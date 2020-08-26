احدث الأخبار

دراسة تؤكد نقل العدوى بمرض كورونا من دون ظهور أعراض
أبرز المواد
 اعترافات جديدة لمرتزقة تركيا: هذا ما فعلناه ببيوت الليبيين
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 نصف دستة أهداف.. النصر يحسم مواجهة العدالة بفوز عريض
أبرز المواد
 الصحة : البدء قريباً في التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة ” وعي”
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 33,076 إصابة مؤكدة و 394 حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة: القبض على ستة أشخاص سرقوا أدوية طبية من ثلاثة مستوصفات بالمدينة
منطقة المدينة المنورة
 غوتيريش يدعو إلى إعادة بناء قطاع السياحة بطريقة آمنة ومنصفة وصديقة للمناخ
أبرز المواد
 الهلال يقترب من لقب بطل الدوري بحسم مواجهة الفيصلي
أبرز المواد
 السماح بعودة المعلمين غير السعوديين العاملين في قطاع التعليم الأهلي إلى المملكة
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يزور إدارة المجاهدين بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 “البرنامج الوطني لمكافحة التستر”: إلزام منافذ بيع قطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من اليوم
أبرز المواد
دراسة تؤكد نقل العدوى بمرض كورونا من دون ظهور أعراض

دراسة تؤكد نقل العدوى بمرض كورونا من دون ظهور أعراض

أبرز المواد
اعترافات جديدة لمرتزقة تركيا: هذا ما فعلناه ببيوت الليبيين

اعترافات جديدة لمرتزقة تركيا: هذا ما فعلناه ببيوت الليبيين

أبرز المواد
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد
نصف دستة أهداف.. النصر يحسم مواجهة العدالة بفوز عريض

نصف دستة أهداف.. النصر يحسم مواجهة العدالة بفوز عريض

أبرز المواد

دراسة تؤكد نقل العدوى بمرض كورونا من دون ظهور أعراض

دراسة تؤكد نقل العدوى بمرض كورونا من دون ظهور أعراض
http://almnatiq.net/?p=896860
المناطق - الرياض

أكدت دراسة أن المرضى الذين لا يظهرون أعراض إصابتهم بفيروس كورونا لديهم حمولة فيروسية عالية يمكن أن تلوث البيئات، وتنقل العدوى إلى من حولهم بسهولة.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة “الأمراض الوبائية الناشئة” رصد وجود فيروس كورونا على أسطح مختلفة في غرفتي فندق عزل فيهما طالبان صينيان قبل تشخيص إصابتهما بالمرض.

في هذه الدراسة فحص باحثون في الصين غرفتي الفندق التي بقي فيهما الطالبان اللذان عادا إلى الصين في 19 و20 مارس.

ولم تظهر عليهما أي أعراض لفيروس كورونا في ذلك الوقت، وتم نقلهما إلى فندق ليخضعا للحجر الصحي 14 يوما.

وفي اليوم الثاني من الحجر الصحي، أثبتت إصابتهما بكوفيد-19 رغم أنهما لم يظهرا أي أعراض وأدخلا إلى المستشفى.

وبعد نحو ثلاث ساعات من إظهارهما نتائج إيجابية لاختبار كورونا، أخذ الباحثون عينات من أسطح مختلفة في غرفتيهما.

وشملت هذه الأسطح مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة ومقابض الصنابير وموازين الحرارة وأجهزة التحكم عن بعد التلفزيونية وأغطية الوسائد والشراشف والمناشف ومقاعد المرحاض وأزرار دفق المياه في المرحاض.

ومن بين 22 عينة جمعت من الغرفتين، وجد آثار للفيروس على 8 منها.

وقال الباحثون إن الدراسة “تظهر تلوثا واسع النطاق لفيروس كورونا في وقت قصير نسبيا”.

وأشاروا إلى أنه تم اكتشاف نسبة أعلى من الفيروس في أماكن تكون فيها فترة التماس أطول مثل أغطية الوسائد والفراش.

روابط ذات صلة

اعترافات جديدة لمرتزقة تركيا: هذا ما فعلناه ببيوت الليبيين

اعترافات جديدة لمرتزقة تركيا: هذا ما فعلناه ببيوت الليبيين
مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
نصف دستة أهداف.. النصر يحسم مواجهة العدالة بفوز عريض

نصف دستة أهداف.. النصر يحسم مواجهة العدالة بفوز عريض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*