احدث الأخبار

فيديو.. هذا ما فعلته مدينة يابانية بأغطية “بالوعات الشوارع”
أبرز المواد
 الشطة المطحونة.. فوائد عدة قد لا يعرفها الكثيرون
أبرز المواد
 من دون لمس.. “ابتكار ذكي” في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 دراسة تؤكد نقل العدوى بمرض كورونا من دون ظهور أعراض
أبرز المواد
 اعترافات جديدة لمرتزقة تركيا: هذا ما فعلناه ببيوت الليبيين
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 نصف دستة أهداف.. النصر يحسم مواجهة العدالة بفوز عريض
أبرز المواد
 الصحة : البدء قريباً في التصويت على الأعمال المشاركة في جائزة ” وعي”
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 33,076 إصابة مؤكدة و 394 حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 شرطة المدينة المنورة: القبض على ستة أشخاص سرقوا أدوية طبية من ثلاثة مستوصفات بالمدينة
منطقة المدينة المنورة
 غوتيريش يدعو إلى إعادة بناء قطاع السياحة بطريقة آمنة ومنصفة وصديقة للمناخ
أبرز المواد
 الهلال يقترب من لقب بطل الدوري بحسم مواجهة الفيصلي
أبرز المواد
فيديو.. هذا ما فعلته مدينة يابانية بأغطية “بالوعات الشوارع”

فيديو.. هذا ما فعلته مدينة يابانية بأغطية “بالوعات الشوارع”

أبرز المواد
الشطة المطحونة.. فوائد عدة قد لا يعرفها الكثيرون

الشطة المطحونة.. فوائد عدة قد لا يعرفها الكثيرون

أبرز المواد
من دون لمس.. “ابتكار ذكي” في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

من دون لمس.. “ابتكار ذكي” في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

أبرز المواد
دراسة تؤكد نقل العدوى بمرض كورونا من دون ظهور أعراض

دراسة تؤكد نقل العدوى بمرض كورونا من دون ظهور أعراض

أبرز المواد

من دون لمس.. “ابتكار ذكي” في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا

من دون لمس.. “ابتكار ذكي” في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا
http://almnatiq.net/?p=896861
المناطق - الرياض

مع عودة حركة الطيران حول العالم في وقت لا يزال وباء كورونا يتفشى به، تسعى شركات الطيران إلى إيجاد حلول مبتكرة تقلل من احتمالية إصابة المسافرين بالعدوى، وهو ما تحاول شركة يابانية القيام به من خلال ابتكار أبواب لمراحيض الطائرات، لا حاجة للأشخاص إلى لمسها.

ومن أبرز طرق انتقال فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر لمس الأسطح الملوثة، مما دفع شركة “أول نيبون” الجوية اليابانية، إلى ابتكار أبواب لمراحيض الطائرات، يمكن فتحها وإغلاقها من دون الحاجة إلى لمس المقابض.

وتكمن فكرة الأبواب الجديدة، في أنها لا تحتوي على مقبض يتم سحبه للخارج، كما هو الحال حاليا، وإنما بتركيب زنبرك على مقبض باب المرحاض، بحيث يمكن فتحه بدفعه باستخدام المرفق، وفقما ذكرت “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.

أما داخل المرحاض، فيتم فتح الباب من خلال زر ينزلق من جانب إلى آخر، كما يمكن إحكام إغلاقه من خلال زر أكبر حجما يتم الضغط عليه بالمرفق أيضا، مما يعني أنه يمكن فتح وإغلاق هذا الباب دون استخدام الكفين تماما، من الداخل والخارج.

وحاليا، لا يتوفر النموذج الأولي للباب إلا في صالة شركة “ANA” في مطار هانيدا بطوكيو، حيث تجمع الشركة التعليقات حوله حتى نهاية أغسطس، وفي حال ثبت أن التصميم وسهل الاستخدام فقد يعمم على نطاق واسع.

روابط ذات صلة

فيديو.. هذا ما فعلته مدينة يابانية بأغطية “بالوعات الشوارع”

فيديو.. هذا ما فعلته مدينة يابانية بأغطية “بالوعات الشوارع”
الشطة المطحونة.. فوائد عدة قد لا يعرفها الكثيرون

الشطة المطحونة.. فوائد عدة قد لا يعرفها الكثيرون
دراسة تؤكد نقل العدوى بمرض كورونا من دون ظهور أعراض

دراسة تؤكد نقل العدوى بمرض كورونا من دون ظهور أعراض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*