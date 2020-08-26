فيديو.. هذا ما فعلته مدينة يابانية بأغطية “بالوعات الشوارع”

المناطق - الرياض

في محاولة مبتكرة لتحسين صورة الشوارع وإضفاء لمسة جمالية عليها، حولت السلطات المحلية في إحدى المدن اليابانية مؤخرا أغطية البالوعات في الشوارع إلى لوحات فنية.

وكشفت السلطات في مدينة توكوروزاوا الواقعة شمال العاصمة طوكيو، مطلع أغسطس الجاري، عن 27 غطاء لفتحات الصرف الصحي في الشوارع، تتميز باحتوائها على شاشات مضيئة تعمل بتقنية “LED”.

وبالإضافة إلى أن واجهات أغطية البالوعات تعمل بالطاقة الشمسية، فإنها تتميز أيضا بتصاميم ملونة مستوحاة من الرسوم المتحركة الشهيرة المعروفة في اليابان وخارجها، وفقما أظهر تسجيل مصور منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وثبت عمال قسم المياه والصرف الصحي في مدينة توكوروزاوا أغطية البالوعات الجديدة في الأول من أغسطس الجاري في 27 موقعا من المدينة، في واقعة تعد الأولى من نوعها في البلاد.

وتأمل السلطات في المدينة في أن تساعد أغطية البالوعات المضيئة في منع ارتكاب الجرائم الليلية المدينة، لا سيما في الشوارع الرئيسية منها، إلى جانب دورها الجمالي.

ويقع كل غطاء بجوار ألواح شمسية خاصة به ويتصلان تحت الأرض، وتضيء الأغطية تلقائيا من الخامسة مساء حتى الثانية صباحا.

وعبر التاريخ، كانت أغطية الصرف الصحي محط أنظار الفنانين في اليابان وجزءا مهما من الثقافة البلاد.

ويمكن إرجاع هذا الشكل الفني الفريد إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما بدأت المدن اليابانية في صنع أغطية للبالوعات بتصاميم مستوحاة من الهوية الثقافية والتاريخية للمنطقة.

ومع مرور السنين، تطور هذا الفن من خلال دمج عناصر ثقافية حديثة في التصاميم والرسومات، مثل شخصيات الرسوم المتحركة والتمائم المحلية، وصولا إلى دمج التكنولوجيا فيها كما فعلت توكوروزاوا في الآونة الأخيرة.