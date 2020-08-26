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تصميم مدعوم بالذكاء الصناعي في تحديث “واتسآب” الجديد

تصميم مدعوم بالذكاء الصناعي في تحديث “واتسآب” الجديد
http://almnatiq.net/?p=896883
المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحفية عالمية عن بدء تطبيق “واتسآب” في طرح تحديث تجريبي جديد، يقدم تجربة مختلفة كليا في استخدام المنصة مدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي.

وأوضح تقرير منشور في موقع “تايمز نيوز ناو” أن التحديث التجريبي الجديد سيكون مخصص لنسخة “واتسآب بيتا” على نظام تشغيل “أندرويد”.

ويتضمن التحديث الجديد إمكانية تخصيص نغمة رنين خاصة بالمكالمات الجماعية عبر “واتسآب”.

كما يقدم تحديث “واتسآب” أيضا واجهة مستخدم جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي والرسوم المتحركة الجديدة للملصقات.

قدم WhatsApp أيضًا نوعًا جديدًا لملصقات الرسوم المتحركة. سيتم تشغيل الرسوم المتحركة في حلقة تصل إلى 8 مرات وسيكون لها وقت تكرار أقل.

كما تم نقل كل الأزرار إلى أسفل الشاشة، خلال المكالمات الصوتية، في واجهة المستخدم الجديدة من “واتسآب”.

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