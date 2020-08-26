“الخيمة الخضراء” تعود… عيوب فنية خطيرة تظهر في هواتف “سامسونغ” الحديثة

المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحفية عالمية تأكيد عدد من مستخدمي هواتف سامسونغ الحديثة ظهور عيوب فنية خطيرة في تلك الأجهزة.

وأشار التقرير المنشور بموقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص إلى أن أجهزة سامسونغ الحديثة ظهرت فيها مشكلة “الخيمة الخضراء”، التي ضربت شاشات هاتف “غلاكسي إس 20 ألترا” منذ فترة، وعادت مجددا للظهور.

وأوضحت أن الهواتف التي تعاني من تلك المشكلة هي هاتف “غلاكسي نوت 20 ألترا” (المزود بمعالج سنابدراغون)، و”غلاكسي تاب إس 7″، و”غلاكسي تاب إس 7 بلس”.

والمشكلة، وفقا لخبراء، تكمن في أن تلك الخيمة الخضراء، تعتبر خطيرة لأنها لا تقتصر على شاشات “سوبر أموليد” فقط، بل أيضا على شاشات “إل سي دي” التي تستخدم في “غلاكسي تاب إس 7”.

ولكن الأجهزة الثلاث من سامسونغ مدعومة بمعالج “سنابدراغون 865 بلس” فائق السرعة.

ولاحظ عدد من المستخدمين أن تلك “الخيمة الخضراء” تكون مرئية فقط عند درجة دقة 120 هرتز.

ولم تعلن شركة سامسونغ بعد تفاصيل أكبر عن ذلك العيب الفني، واكتفت بالقول إنها تنظر في تلك التقارير لترى كيف يمكن حل المشكلة.