احدث الأخبار

تصميم مدعوم بالذكاء الصناعي في تحديث “واتسآب” الجديد
أبرز المواد
 صحيفة: برشلونة يحدد سعر بيع ميسي
أبرز المواد
 “الخيمة الخضراء” تعود… عيوب فنية خطيرة تظهر في هواتف “سامسونغ” الحديثة
أبرز المواد
 حقنة كل شهرين.. عقار يثبت فعاليته للوقاية من الإيدز
أبرز المواد
 الصين تختبر على البشر لقاحا لكورونا يزرع في “خلايا حشرات”
أبرز المواد
 فيديو.. هذا ما فعلته مدينة يابانية بأغطية “بالوعات الشوارع”
أبرز المواد
 الشطة المطحونة.. فوائد عدة قد لا يعرفها الكثيرون
أبرز المواد
 من دون لمس.. “ابتكار ذكي” في مراحيض الطائرات لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 دراسة تؤكد نقل العدوى بمرض كورونا من دون ظهور أعراض
أبرز المواد
 اعترافات جديدة لمرتزقة تركيا: هذا ما فعلناه ببيوت الليبيين
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 نصف دستة أهداف.. النصر يحسم مواجهة العدالة بفوز عريض
أبرز المواد
تصميم مدعوم بالذكاء الصناعي في تحديث “واتسآب” الجديد

تصميم مدعوم بالذكاء الصناعي في تحديث “واتسآب” الجديد

أبرز المواد
صحيفة: برشلونة يحدد سعر بيع ميسي

صحيفة: برشلونة يحدد سعر بيع ميسي

أبرز المواد
“الخيمة الخضراء” تعود… عيوب فنية خطيرة تظهر في هواتف “سامسونغ” الحديثة

“الخيمة الخضراء” تعود… عيوب فنية خطيرة تظهر في هواتف “سامسونغ” الحديثة

أبرز المواد
حقنة كل شهرين.. عقار يثبت فعاليته للوقاية من الإيدز

حقنة كل شهرين.. عقار يثبت فعاليته للوقاية من الإيدز

أبرز المواد

صحيفة: برشلونة يحدد سعر بيع ميسي

صحيفة: برشلونة يحدد سعر بيع ميسي
http://almnatiq.net/?p=896885
المناطق - الرياض

حدد نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، سعر نجمه وقائده الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفق ما نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن “أي فريق سيحاول التعاقد مع ميسي قبل انتهاء عقده، سيتوجب عليه دفع 700 مليون يورو، وهذا المبلغ، هو قيمة الشرط الجزائي في عقد “البرغوث” مع الفريق الكتالوني”.

وبحسب ما نشره موقع “فوتبول إيطاليا”، تحدث ميسي مع الإدارة حول قراره بالرحيل عن كامب نو، وعدم الانتظار حتى انتهاء عقده الذي يمتد للعام المقبل. وأفاد الموقع بأن ميسي غير راض كليا عن الإدارة الحالية للنادي، وبالتالي اتخذ قراره النهائي بالرحيل.

وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا بفضيحة مدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

روابط ذات صلة

تصميم مدعوم بالذكاء الصناعي في تحديث “واتسآب” الجديد

تصميم مدعوم بالذكاء الصناعي في تحديث “واتسآب” الجديد
“الخيمة الخضراء” تعود… عيوب فنية خطيرة تظهر في هواتف “سامسونغ” الحديثة

“الخيمة الخضراء” تعود… عيوب فنية خطيرة تظهر في هواتف “سامسونغ” الحديثة
حقنة كل شهرين.. عقار يثبت فعاليته للوقاية من الإيدز

حقنة كل شهرين.. عقار يثبت فعاليته للوقاية من الإيدز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*