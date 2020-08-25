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الإطاحة بتشكيلٍ عصابي سوداني ارتكب 24 حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية

الإطاحة بتشكيلٍ عصابي سوداني ارتكب 24 حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية

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الإطاحة بتشكيلٍ عصابي سوداني ارتكب 24 حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية

الإطاحة بتشكيلٍ عصابي سوداني ارتكب 24 حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية
http://almnatiq.net/?p=896891
المناطق - الرياض

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب (24) حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي – المشاعل – العزيزية)، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وتم ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها (800,000) ريال.
وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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