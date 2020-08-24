أمانة الاحساء .. مُصادرة 9 أطنان أغذية فاسدة وضبط 400 مخالفة للبروتوكولات الوقائية في أسبوع

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اوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل انه واستمراراً لتنفيذ البرامج الرقابية الشاملة لمنشأت الصحة العامة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، تم وخلال أسبوع مُصادرة واتلاف 9141 كيلوغرام ( 9.1 طن ) مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ” فاسدة” ، كماتم تحرير 400 مخالفة لمنشأت أنشطة الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية لعدم التقيد بتطبيق البروتوكولات والاحترازات الوقائية لفايروس كورونا المستجد وذلك في نطاق مدينتي المبرز والعمران ، مشيراً الى ان فرق الأمانة الرقابية نفذت 800 جولة متابعة وتم من خلالها رصد مخالفات عدة متعلقة بتطبيق الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة انشطة الصحة العامة من بينها ( الاخلال بإشتراطات النظافة العامة والشخصية للمنشأة والعاملين ، وجود مواد غذائية مجهولة المصدر اوغير صالحة للاستهلاك الآدمي ” فاسدة” ، عدم التقيد بإرتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين ، تخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ، مخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل) ، ولفت بووشل الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 218، إضافةً الى مواصلة الأمانة لخططها في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد تزامناً مع تنفيذ الخطط الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة .