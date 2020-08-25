لجنة إزالة التعديات بالمجاردة تزيل التعديات والإحداثات على الطريق المؤدي لمركز ثربان

المناطق - المجاردة

بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير-حفظه الله- بإزالة اي إحداثات او تعديات على الأراضي الحكومية وتمشياً مع التعليمات قامت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/١/٦ بلدية محافظة المجاردة ولجنة إزالة التعديات بالمحافظة وبمتابعة وإشراف من محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح بإزالة الإحداثات الواقعة على الشارع المؤدي إلى مركز ثربان وقد تم استعادة مايقارب (ألفين متر مربع) وقد سلمت الأراضي لمندوب بلدية المجاردة .

وقد شدد محافظ المجاردة على الجميع بعدم التعدي على الاراضي الحكومية منوهاً أنه ستطبق الأنظمة بحق كل من يخالف التعليمات .