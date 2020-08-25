أمير القصيم يزور المذنب ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية

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زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مساء أمس , محافظة المذنب ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي , وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي , والمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي , ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي , ومحافظ المذنب سليمان الفوزان , ورئيس بلدية محافظة المذنب فهد الجلعود.

حيث ابتدأت زيارة سموه بوضع حجر الأساس لمشروع تطوير طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز , بقيمة إجمالية قدرها 7,500,000 مليون ريال , مستمعاً لشرح من قبل رئيس بلدية المحافظة فهد الجلعود عن تفاصيل المشروع والمنفذ بطول 1900م بعرض 50م , مشيراً لسموه على أن المشروع سيشتمل على مساحة مواقف لسيارات تقدر 10,686م2 و1967 شجرة و68 عامود إنارة تجميلية و55 عامود إنارة , ثم توجه سموه لوضع حجر الأساس لمشروع تطوير مدخلي محافظة المذنب الجنوبي والشرقي والمنفذ بقيمة إجمالية قدرها 4,650,000 مليون ريال , مطلعاً على تفاصيل المشروع المشتملة على سفلتة 22,000 م2 , وتركيب 16,000 بردورات , و15,600 أنتر لوك, و72 عامود إنارة , و150 عامود إنارة تجمليه.

عقب ذلك توجه سموه للاطلاع على تفاصيل المرحلة الثالثة لمشروع التشجير في محطة التنقية الخامسة بالمحافظة , مستمعاً لشرح مفصل من قبل مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي , عن تفاصيل المشروع المرتبط بالاستفادة من مياه الرجيع في محطة التنقية الخامسة عبر سقيا الأشجار داخل المحطة وخارجها , مشيراً لسموه على أن المشروع سيكمل 100 ألف شجرة في جميع مراحله , 50 ألف شجره, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لكافة النجاحات في القطاع بالمنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن محافظة المذنب بموقعها وأبناءها وبأسرها الكريمة وحراكها الاقتصادي والتنموي تعد من المحافظات المهمة بالمنطقة , منوهاً بالدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وفي كافة القطاعات الخدمية الخادمة للمواطنين والمواطنات.

وقال سموه : وضعنا اليوم حجر الأساس لمشاريع تنموية وخدمات في قطاع البلديات والمياه والتي تستهدف خدمة المواطنين والرفع من الوعي البيئي عبر استزراع الأشجار في محطة التنقية الخامسة , مثمناً كافة ما يبذل من جهود في الاستفادة من مياه الرجيع بمحطة التنقية الخامسة والنجاح الكبير الذي تحقق في مثل هذه الجوانب الهامة.

وأوضح سموه أن هذه الزيارات هي منهج عمل نقوم عليه ويقوم عليه كل مسؤول أدى القسم أمام ولي الأمر ـ أيده الله ـ , للوصول إلى ابراء الذمة واحقاق الحق, مؤكداً على أن تلك المشاريع جانب مما تقدمه الدولة من بذل وعطاء , مؤكداً أهمية المواصلة في كل ما يخدم المواطن في المحافظة والمراكز التابعة لها , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.