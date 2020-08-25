أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام الحالي

المناطق - واس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة اليوم, اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام المالي 1441 / 1442هـ من مكتب سموه بديوان الإمارة وعبر الاتصال المرئي مع أعضاء مجلس المنطقة مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الأهالي، ووكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان .

واستهل سموه الجلسة بالحمد والثناء لله – عز وجل – على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم الأمن والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وجهود القيادة الرشيدة في سبيل راحة وصحة وسلامة أبناء هذا الوطن العزيز.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف بالتركيز على المشروعات الخدمية والصحية والتنموية، والعمل من خلال المجلس لتحقيق طموحات وتطلعات أبناء وبنات منطقة الجوف, وصولاً إلى تنمية مستدامة تشمل كل أوجه الحياة وتقديم أفضل الخدمات لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشدداً سموه ضرورة التعاون ‏والتنسيق بين الجهات الحكومية والعمل على سرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق الجدول الزمني المعتمد لذلك.

بعد ذلك استعرض أمين عام مجلس المنطقة مزيد بن سليمان المزيد جدول أعمال المجلس, بمناقشة المشاريع المقترحة للإدارات الحكومية في الميزانية القادمة، وتشمل مشاريع تعليمية وبلدية وصحية وإسكان وسياحية وطرق.

وأوضح المزيد أن المجلس ناقش محاضر لجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان، ولجنة التنمية الثقافية والشبابية، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات والتوصيات، وتشمل ربط وتوسعة وتأهيل بعض الطرق في مدن ومحافظات المنطقة، والتسريع في إنجاز بعض المشاريع التعليمية والخدمية والصحية.

وفي نهاية الجلسة أكد سمو الأمير فيصل بن نواف‏ أهمية تقديم أفضل الخدمات التي تحقق العيش الكريم للمواطن، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – التي لا تألو جهداً في ذلك ، متمنياً للجميع التوفيق.