بلدية أملج تواصل جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة

أملج- فايز السميري:

تواصل بلدية محافظة أملج جهودها الميدانية في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة ، المتمثلة في الأحواش والغرف والهناجر الواقعة على الطريق الدولي وفي مداخل المحافظة .

وأوضحت البلدية أنها قامت اليوم بإزالة الأحواش والغرف والهناجر والسواتر الترابية التي تقع في مدخل المحافظة الشمالي على الطريق الدولي أملج – الوجه .

وأفادت البلدية أنها أنذرت أصحاب هذه المواقع في وقت سابق وطلبت تحسينها أو إزالتها ، وبعد انتهاء المدة المحددة بدأت البلدية بإزالة المخالف منها في إطار مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .