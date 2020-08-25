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بلدية أملج تواصل جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة

بلدية أملج تواصل جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=896931
أملج- فايز السميري:

تواصل بلدية محافظة أملج جهودها الميدانية في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة ، المتمثلة في الأحواش والغرف والهناجر الواقعة على الطريق الدولي وفي مداخل المحافظة .
وأوضحت البلدية أنها قامت اليوم بإزالة الأحواش والغرف والهناجر والسواتر الترابية التي تقع في مدخل المحافظة الشمالي على الطريق الدولي أملج – الوجه .
وأفادت البلدية أنها أنذرت أصحاب هذه المواقع في وقت سابق وطلبت تحسينها أو إزالتها ، وبعد انتهاء المدة المحددة بدأت البلدية بإزالة المخالف منها في إطار مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية .

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