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البدء بإزالة المباني المنزوعة والمباني التي تعترض شوارع الحميدية بالقريات

البدء بإزالة المباني المنزوعة والمباني التي تعترض شوارع الحميدية بالقريات
http://almnatiq.net/?p=896932
الجوف : محمد الحسن

بحث رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري ، وبحضور عدد من روساء ومديري الإدارات والأقسام بالبلدية عدداً من الموضوعات البلدية والخدمية، حيث نوقشت المباني المهجورة في حي الحميدية والمباني التي تعترض الشوارع والمباني المنزوعة التي تنعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة وبحث سبل اتخاذ الإجراءات الرادعة وعدم التراخي في تطبيق الأنظمة والتعليمات .
وأوضح المهندس الشمري خلال الاجتماع أنه سيُنسق مع الجهات المختصة لبدء إزالة جميع المباني التي تعترض الشوارع وجميع المباني التي نزعت ملكياتها من أصحابها ؛ وعدم التهاون في ذلك وتطبيق الأنظمة دون استثناء ، موجهاً بحصر جميع المباني الآيلة للسقوط، وكذلك سكن العمالة في حي الحميدية، كبداية العمل، ومن ثم البدء بالأحياء الأخرى .
وفي نهاية الاجتماع أكد للجميع أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة مشدداً على مراقبي البلدية ضرورة القيام بجولات ميدانية مستمرة ومكثفة ، مؤكدا توجيهات وحرص سمو أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ، وسمو نائبه ، ومتابعة محافظ القريات عبدالله الجاسر وبحرص وإشراف مباشر من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان .

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