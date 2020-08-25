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شرطة الرياض: القبض على ( 5 ) وافدين من جنسيات أفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها

شرطة الرياض: القبض على ( 5 ) وافدين من جنسيات أفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها

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شرطة الرياض: القبض على ( 5 ) وافدين من جنسيات أفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها

شرطة الرياض: القبض على ( 5 ) وافدين من جنسيات أفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها
http://almnatiq.net/?p=896944
المناطق - واس

أوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الفرق السرية بدوريات الأمن تمكنت – بفضل الله – من القبض على (أربعة رجال وامرأة من الوافدين من جنسيات أفريقية)، امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها، وضبط بحوزتهم في المنزل (81) برميلاً و(10) قوارير و(44) جركلاً، جميعها مملؤة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى أدوات تصنيعه.
وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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