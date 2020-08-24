احدث الأخبار

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج “دبلوم التمريض للعناية المركزة لدى الكبار ” بمستشفى الملك خالد بحائل
منطقة حائل
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينهي مشروعاً لإدارة الموارد المائية لعلاج أزمة الانقطاعات المتكررة في حديبو بمحافظة سقطرى اليمنية
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على ( 5 ) وافدين من جنسيات أفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها
منطقة الرياض
 أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام الحالي
منطقة الجوف
 بلدية أملج تواصل جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة
منطقة تبوك
 البدء بإزالة المباني المنزوعة والمباني التي تعترض شوارع الحميدية بالقريات
منطقة الجوف
 أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان سكرية المذنب الحمراء
منطقة القصيم
 أمانة الجوف تغلق مخبزا ألياً مخالفا للاشتراطات الصحية
منطقة الجوف
 شرطة القصيم تضبط مقيماً تورط بسرقة الكابلات الكهربائية
منطقة القصيم
 مدير تعليم تبوك يطّلع على آلية تسليم المقررات بمدارس المنطقة وفق الإجراءات الاحترازية
منطقة تبوك
 أمير القصيم يزور المذنب ويضع حجر الأساس لمشاريع تنموية
منطقة القصيم
 تعليم تبوك يدرب المعلمين والمعلمات على منصة “مدرستي”
منطقة تبوك
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج “دبلوم التمريض للعناية المركزة لدى الكبار ” بمستشفى الملك خالد بحائل

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج “دبلوم التمريض للعناية المركزة لدى الكبار ” بمستشفى الملك خالد بحائل

منطقة حائل
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينهي مشروعاً لإدارة الموارد المائية لعلاج أزمة الانقطاعات المتكررة في حديبو بمحافظة سقطرى اليمنية

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينهي مشروعاً لإدارة الموارد المائية لعلاج أزمة الانقطاعات المتكررة في حديبو بمحافظة سقطرى اليمنية

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على ( 5 ) وافدين من جنسيات أفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها

شرطة الرياض: القبض على ( 5 ) وافدين من جنسيات أفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها

منطقة الرياض
أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام الحالي

أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام الحالي

منطقة الجوف

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج “دبلوم التمريض للعناية المركزة لدى الكبار ” بمستشفى الملك خالد بحائل

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج “دبلوم التمريض للعناية المركزة لدى الكبار ” بمستشفى الملك خالد بحائل
http://almnatiq.net/?p=896950
المناطق - واس

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج “دبلوم التمريض للعناية المركزة لدى الكبار ” بمستشفى الملك خالد بمنطقة حائل، حيث يعد كأول برنامج متخصص مكتمل تابع لبرامج شهادة الدبلوم السعودية في المنطقة.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي اعتمد بالمنطقة بعد أن تم إجراء تقييم لجميع متطلبات الاعتماد والالتزام بمعايير البرنامج والإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بالتدريب، مبينة أن مدة البرنامج سنتين بعد إتمام المتدرب درجة البكالوريوس.
وأشارت الهيئة إلى أن برنامج الدبلوم يهدف إلى رفع من تطوير أداء القوى التمريضية لدى المستشفيات من خلال تخريج كوادر تمريضية على مستوى عال من التأهيل العلمي والعملي.

روابط ذات صلة

أمير منطقة حائل يرأس عبر الاتصال المرئي الاجتماع التنسيقي مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

أمير منطقة حائل يرأس عبر الاتصال المرئي الاجتماع التنسيقي مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
جامعة حائل تنظم اللقاء التعريفي الإرشادي للطلبة المستجدين عبر الاتصال المرئي

جامعة حائل تنظم اللقاء التعريفي الإرشادي للطلبة المستجدين عبر الاتصال المرئي
أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم في تعليم حائل

أكثر من 19 ألف معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم في تعليم حائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*